Muğlaspor İlk Galibiyetini Aldı

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Burak Kamalak, Samet Özkul, Oğuzhan Yazır

MUĞLASPOR: Ekrem - Ali Barak, Engin, Avramovski (Dk. 60 Buluthan), Diarra (Dk. 70 Bouajila), Selim, Bilal (Dk. 82 Ahmet Engin), Ali Kaan (Dk. 60 Camaj), Mago, Yiğit, Yasin Uzunoğlu (Dk. 70 Sissoko)

BOLUSPOR: Tafas – Ahmetcan (Dk. 46 Arda), Bartu, Cuesta, Argüello, Diaz, Tolunay (Dk. 39 Muhammed Mert), Muhammet, Abdulsamet (Dk. 39 Ege), Deniz (Dk. 60 Furkan), Rivas (Dk. 70 Can Arda)

GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 46 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 52 Argüello (Boluspor)

SARI KARTLAR: Muhammet, Argüello (Boluspor), Yasin, Avramovski (Muğlaspor)

Trendyol 1'inci Lig 4'üncü hafta mücadelesinde Muğlaspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti. Yeşil-beyazlı ekibe bu ligde ilk 3 puanını getiren golleri geçen sezon 3'üncü ligdeki Karşıyaka'ya kiralık gönderilen Yasin Uzunoğlu kaydetti. Karşılaşmaya etkili başlayan Muğlaspor, 6'ncı dakikada Yasin'in golüyle 1-0 öne geçti. Geri kalan dakikalarda gol olmazken ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren Muğlaspor, 46'ncı dakikada yine Yasin'in golüyle farkı 2'ye taşıdı. Maçın geri kalan dakikalarında gol olmazken yeşil-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı. Bu skorla Muğlaspor ligde puanını 5'e yükseltti. Boluspor ise 4'te 0 çekerek son sırada kaldı.

6'ncı dakikada Muğlaspor atağında sağ kanatta Avramovski'nin pasıyla topla buluşan Yasin'in rakiplerini geçerek kaleye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

10'uncu dakikada Muğlaspor atağında Avramovski rakiplerini geçerek ceza sahasına topu gönderdi. Yasin'in vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

22'nci dakikada gelişen Muğlaspor atağında Avramovski ceza sahası içinde kaleye vuruş yaptı. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleye gitti, Tafas'ın müdahalesiyle top direkten yeniden oyun alanına döndü.

29'uncu dakikada Boluspor atağında ceza sahası dışından Rivas'ın sert vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46'ncı dakikada Poyraz'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Yasin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

52'nci dakikada konuk ekipten Argüello kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maç Muğlaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.