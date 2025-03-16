TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında karşılaştığı İnegöl Kafkas'ı 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Erdem Demirtaş, Feyzullah Çimen, Fatih Yüzbaşı
Muğlaspor: İsmet, Mehmet, Eycan, Çağrı, Tayfun (Harun dk. 66), Muhammet Enes (Furkan dk. 79), Serhat Enes, Cemal, Nuretttin (Tugay dk. 60), Mustafa (Sırat dk. 66), Muhammet (Yasin dk. 79)
İnegöl Kafkas: Emre, Fikret, Çağatay, Emre, Hakan (Doğukan dk. 88), Emre (Onur dk. 88), Ömer Faruk (Tarık Furkan dk. 72), Muhammed Emir (Serdar dk. 72), Bilal, Batuhan, Adnan (Yusuf dk. 56)
Goller: Eycan Kaya (dk. 10) (Muğlaspor)
Kırmızı Kart: Bilal Güney (dk. 42) (İnegöl Kafkas)
Sarı kartlar: Nurettin Çakır, Serhat Enes Çalışan (Muğlaspor), Hakan Çıtak (İnegöl Kafkas) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Muğlaspor, İnegöl Kafkas'ı 1-0 Yendi - Son Dakika
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