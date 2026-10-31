Muğlaspor, Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğlaspor, Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Muğlaspor, Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Muğlaspor, Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor
Haber Videosu

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemal Dirikan tesislerindeki son antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, puan veya puanlarla dönmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig 13. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Kayserispor ile karşılaşacak olan Muğlaspor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Kayserispor maçının son antrenmanını Kemal Dirikan tesislerinde gerçekleştirdi. Manisa FK ve İstanbulspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Muğlaspor, zorlu Kayseri deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, mücadeleye dair, "Ligin en zor rakiplerinden birisi. Zaten puan durumundan da belli. Zor bir maça gidiyoruz. Deplasmanda oynayacağız. Büyük ölçüde hazırlıklarımızı yaptık. Puan veya puanlarla dönmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Yalçın KoşukavakKayserisporMuğlasporTrendyolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Sivrioğlu’nun işletmesinde kriz Kayyum atandı Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bahar Şahin’e öyle bir rol teklif edildi ki ’Edep ya hu’ diyerek tepki gösterdi Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
Rus ruleti tuttu Batrakov Süper Lig tarihine geçti Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
Galatasaray’ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi
Yargıtay’dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı "Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
12:32
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
12:08
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
12:02
Polonya’da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
Polonya'da cumhurbaşkanının yüksek mahkemeyi bastığı anlar kamerada: Siz yargıç değilsiniz
10:09
“Gece kızım, gece karımsın“ diyerek yıllarca istismar etti Anne de aynı cezayı aldı
"Gece kızım, gece karımsın" diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
09:53
İstanbul’da şaşırtan olay Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
09:00
Emekli maaşlarında yeni hesap Altı aylık zam sistemi değişebilir
Emekli maaşlarında yeni hesap! Altı aylık zam sistemi değişebilir
23:20
Aziz Sancar’dan KIZILELMA anısı “Bütün Chapel Hill ne olduğunu biliyor“
Aziz Sancar’dan KIZILELMA anısı! "Bütün Chapel Hill ne olduğunu biliyor"
14:21
Erzurum-Rize yolu bugün açılıyor 20 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Erzurum-Rize yolu bugün açılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 13:19:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğlaspor, Kayserispor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android