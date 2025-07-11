Muğlaspor, Mehmet Yiğit ile Kadrosunu Güçlendirdi

2. Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu deneyimli bir stoperle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Mehmet Yiğit'i renklerine bağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Genel Kaptan Süleyman Çulha katıldı. 34 yaşındaki savunma oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Bursaspor formasıyla çıktığı 29 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de yer aldı ve 2 kez gol sevinci yaşadı. Kariyeri boyunca Şanlıurfaspor, Sincan Belediyespor, Bandırmaspor, Elazığspor, Karşıyaka, Hatayspor, Gaziantep FK ve Gaziantepspor gibi birçok kulüpte forma giyen Yiğit, bugüne dek 404 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli stoper, bu süreçte attığı 25 golle savunmadaki etkinliğini hücum hattına da yansıttı.

İmza sonrası açıklama yapan Mehmet Yiğit, "Tecrübemle, mücadele gücümle ve kazanma arzumla Muğlaspor'a katkı sağlamak için buradayım. Bu forma altında, elimden gelenin fazlasını vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı yönetim, yeni transferlerine başarı dileklerini ileterek Mehmet Yiğit'in takıma önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti. - MUĞLA