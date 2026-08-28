Muğlaspor, Oğuzhan Matur ile Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Amed Sportif Faaliyetler forması giyen 27 yaşındaki sol bek Oğuzhan Matur ile sözleşme imzaladı.

Almanya'da Viktoria Berlin altyapısında yetişen Oğuzhan Matur, kariyerinde Zonguldak Kömürspor, Hatayspor, Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler formalarını giydi.

Oğuzhan Matur için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende, Muğlaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Turan ile Mali ve İdari Koordinatör Gül Tütüncü de hazır bulundu.

Oğuzhan, kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.