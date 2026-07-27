Muğlaspor, Poyraz Efe'yi Kiraladı - Son Dakika
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Muğlaspor, Poyraz Efe'yi Kiraladı

Muğlaspor, Poyraz Efe\'yi Kiraladı
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Muğlaspor, Trabzonspor'dan genç santrfor Poyraz Efe Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Muğlaspor, hücum hattını genç bir yetenekle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, Trabzonspor forması giyen 21 yaşındaki santrfor Poyraz Efe Yıldırım'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor altyapısında yetişen genç futbolcu; kariyerinde daha önce Ümraniyespor, Antalyaspor ve Sakaryaspor formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'de toplam 28 karşılaşmada görev alan Poyraz Efe, 3 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Transferin tamamlanmasının ardından Poyraz Efe, Muğlaspor'un Bolu'da gerçekleştirdiği yeni sezon kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

Muğlaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, genç golcüye başarılar dilenerek, "Poyraz Efe Yıldırım'a, Goca Muğlamıza hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Efe Yıldırım, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor, Poyraz Efe'yi Kiraladı - Son Dakika

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