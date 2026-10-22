Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor maçı için galibiyet bekliyor - Son Dakika
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Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, İstanbulspor maçı için galibiyet bekliyor

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Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 1. Lig'in 12. haftasında cumartesi günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek takımı için galibiyet umut ettiğini söyledi. Manisa FK maçında kırmızı kart gören Del Pino, cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'in 12 haftasında oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasında galibiyet umut ettiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında cumartesi günü sahasında İstanbulspor'u konuk edecek Muğlaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekipte, Manisa FK maçında kırmızı kart gören Venezuelalı futbolcu Del Pino, cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

"Manisa'daki galibiyet çok anlam kazandı"

İstanbulspor maçı öncesinde takımın son durumunu değerlendiren Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Manisa FK deplasmanında alınan galibiyetin önemine dikkat çekti. Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirten Koşukavak, "Zor bir maç oynadık. Maçın da çok böyle git-gelleri fazlaydı. Çok yıprandık yani hem psikolojik açıdan hem fiziksel açıdan. Şimdi İstanbulspor'a hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"Bu ligde kolay rakip yok"

Trendyol 1. Lig'in zorluğuna vurgu yapan Koşukavak, "TFF 1. Lig'deki ligin zorluğunu, burada maç kazanmanın çok kolay olmadığını, burada güçlü organizasyonlar, güçlü şehirler, güçlü ekonomilere karşı mücadele ediyoruz. Bu ligde kolay rakip yok. Kolay rakip olmadığı gibi kolay organizasyon da yok. Hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İstanbulspor karşısında galibiyet umut ediyorum"

Ligde üst üste alınan beraberliklerin ardından Manisa FK deplasmanında kazanmanın takım adına önemli olduğunu kaydeden Koşukavak, "Dört haftadır dört beraberlik. Bu Manisa'daki aldığımız galibiyetle çok anlam kazandı. Çünkü o dört beraberlik araya bir tane kazandığınız zaman çok anlam kazanıyor. Şimdi dört beraberliğin arkasından Bursaspor mağlubiyeti, arkada Manisa deplasmanı galibiyeti. İnşallah Allah nasip eder bir İstanbulspor galibiyeti. Yukarıdaki geçen haftaki Manisa ve dört beraberlik çok daha fazla anlam yükleyecek. O yüzden önemli bir maç oynayacağız. İnşallah kazanırız diye umut ediyorum" dedi.

Muğlaspor 9. sırada

Ligde geride kalan 11 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Muğlaspor, topladığı 15 puanla 9. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbulspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA
Yalçın KoşukavakİstanbulsporCumartesiMuğlasporTrendyolManisaSporSon Dakika

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