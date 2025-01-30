Muğlaspor U-16 Takımı Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
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Muğlaspor U-16 Takımı Play-Off'a Yükseldi

Muğlaspor U-16 Takımı Play-Off\'a Yükseldi

Muğlaspor U-16 futbol takımı, Marmaris Belediyespor U-16 takımını 1-0 mağlup ederek Play-Off'a kalmayı başardı. Maçta galibiyeti getiren goller Hüseyin Arda Korkmaz ve Ali Arda Çimen'den geldi.

30.01.2025 10:12  Güncelleme: 10:14
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Muğlaspor U-16 futbol takımı Marmaris Belediyespor U-16 takımın ı 1-0 mağlup ederek play off'a kaldı.

Muğla U16 Ligi'nde Play-Off'a kalacak son takımı belirlemek için oynanan kritik karşılaşmada Muğlaspor U16 Takımı, Marmaris Belediyespor U16 ekibiyle Ula İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapatan yeşil-beyazlı gençler, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı ve adını Play-Off Grubu'na yazdırdı. Takıma galibiyeti getiren goller Hüseyin Arda Korkmaz ve Ali Arda Çimen'den geldi.

Teknik ekip ve futbolcular, elde edilen başarıyı sevinçle kutlarken, Play-Off mücadelelerinde de aynı azim ve kararlılıkla sahaya çıkacaklarını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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