Muğlaspor\'un Yeni Sezon Tanıtım Programı

TFF 2'nci Lig'e 18 yıl sonra yükselen Muğlaspor, siyasi parti temsilcileri, kurum yöneticileri ve iş dünyası temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. Muğlaspor tarafından yeni sezon öncesinde başlatılan ve Muğla'nın tüm ilçelerinde sürdürülen ziyaret programlarının merkez Menteşe ayağı yoğun programla geçti. Program kapsamında kulüp tesislerinde sponsor imza töreni yapılırken, gün boyunca yapımı süren stada, kentteki kurumlara, odalara ve iş dünyası temsilcilerine ziyaretlerde bulunuldu. Ziyaret programı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasında (MUTSO) gerçekleştirilen makam ziyareti ve ardından düzenlenen basın toplantısı ile tamamlandı.

Muğlaspor'un Menteşe programı; AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, Muğlaspor yönetimi ve çeşitli oda başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. MUTSO'yu temsilen Meclis Başkanı H. Koray Özcan ve Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş da programda yer aldı. Toplantıda görüş aktaran tüm katılımcılar, Muğlaspor'un tüm kentin ortak paydaşı, birleştirici gücü olduğuna dikkat çekti.