Muğlaspor ve Şanlıurfaspor Berabere Kaldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'nci sırada kalma mücadelesi veren Muğlaspor sahasında play-off'u hedefleyen Şanlıurfaspor'u konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi: 0-0. Bu skorun ardından Muğlaspor 68 puana yükselip 2'nci sırada kaldı. Şanlıurfaspor da 62 puanla 5'inci sırada yer alıp play-off iddiasını korudu.