Muğlaspor, yeni sezon öncesi stadyum sorunuyla karşı karşıya

Spor

MUĞLA,

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor, Muğla Atatürk Stadı'nda açık tribünün yıkılıp, çürük raporu alan stadın kapsamlı tadilata alınması nedeniyle yeni sezon öncesi stadyum sorunuyla karşı karşıya geldi. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, depreme dayanıksız raporu alan kendi statları yerine ilk yarıda iç saha maçlarını Denizli Atatürk Stadı'nda oynayacaklarını dile getirdi.

Bu durumun kulübe 2.5 milyon TL gibi ekstra bir maliyet çıkaracağını söyleyen Menaf Kıyanç, "Stadımıza yapılacak çelik tribünle ilgili proje hazırlandı. Ödeneğin aktarılması durumunda hızlı bir şekilde ihalesi yapılacak ve bu stadın tamamlanacağını biliyoruz. Sahamız olmasa da şampiyon olmak durumundayız" diye konuştu.