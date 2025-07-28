Muhammed Baltacı Süper Lig Heyecanını Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muhammed Baltacı Süper Lig Heyecanını Yaşıyor

28.07.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'un 19 yaşındaki futbolcusu Muhammed Baltacı, Süper Lig'de forma giymek için sabırsızlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu Muhammed Baltacı, takımında Süper Lig'de ilk defa forma giyeceği günü bekliyor.

Genç orta saha oyuncusu, takımın A kadrosuna geçerek burada forma şansı bulabilmek için yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla birlikte tamamlayan Muhammed; kamp dönemi, hazırlıklar, gelecek sezon beklentileri ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kulüpte 10. yılını geçirdiğine dikkati çeken Muhammed, kamp döneminin de iyi geçtiğini belirterek, "Altyapıdan beri hep bugünlerin hayalini kurarak çalıştım. Allah da yüzümüze güldü, nasip etti. Emeklerimizin karşılığını almaya başlıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz, ümidimiz bu yönde. Biz çalışmayı bırakmıyoruz. Abilerimiz de bize en iyi şekilde destek oluyor. Herkesin üzerimizde çok büyük emeği var. Bu emekleri boşa çıkarmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed, genç yaşta Süper Lig'de forma giyecek olmasına ilişkin ise şunları dile getirdi:

"Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, gerisi hocanın düşüncesi. Tabii hocamızın kararına saygımız sonsuz. İnşallah süre verirse elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Ben Rizeliyim ve Rize'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için kendime inanıyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, en iyi şekilde çıkıp maçımı oynarım. Bu yaşlarda Süper Lig oynamak çok kolay bir şey değil. İstisnalar olur, mesela Arda Güler. Onun gibi olmak çok zor. Şimdi Real Madrid'de oynuyor. Tabii biz de emeklerimizin karşılığını almak için oynayacağız."

"Taraftarla bütünleşmek istiyorum"

Takımda 53 numaralı formayı giyeceği günü bekleyen Muhammed, "En büyük hayalim, Çaykur Rizespor'da 53 numarayı giyip taraftarla bütünleşmek. İnşallah o da bir gün nasip olur. Benim küçüklükten beri en büyük hayalim buydu. 53 numarayı giyip Rize'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Taraftara kendimi sevdirmek istiyorum. Biri desin 'bu Rizeli ve Rize'yi en iyi şekilde temsil ediyor.' neden olmasın, inşallah bir gün o da olur." diye konuştu.

Takımda tecrübeli futbolcularla birlikte olduğunu ve onların kendilerine ciddi katkı verdiğini vurgulayan Muhammed, şöyle devam etti:

"Onların desteği sonsuz. Bize her zaman sevgilerini gösteriyorlar. Zaten Samet abi çok iyi, komik ve eğlenceli birisi. Aynı şekilde Talha abi de öyle. O da milli takıma gitmiş birisi. Destekleri hiç esirgemiyorlar, hep arkamızdalar. Biz de onlardan güç alarak elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Samet abi defans oyuncusu, ben de hücum oyuncusu olduğum için ister istemez rakibim oluyor. Şimdi Samet abiye yaptığım en ufak bir hareket bile beni gururlandırıyor. Sonuç olarak 'milli stoperi geçtim' diyebilirsiniz. O yönden de çok büyük etkisi oluyor. Aynı şekilde Talha abi de öyle, o da bir defans oyuncusu."

"Futbolunu örnek aldığım Messi"

Genç futbolcu, hedefleri ve örnek aldığı futbolcularla ilgili ise "Hedeflerim A Milli Takım ve en büyük hedeflerimden birisi olan Avrupa'ya gitmek. İnşallah onlar da bir gün nasip olur ama öncelik Çaykur Rizespor. Takım için elimden geleni yapacağım. Hoca şans verdiği sürece elimden gelen mücadelemi yapacağım. Çalışma isteği olarak bakınca Ronaldo ama futbolunu örnek aldığım Messi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Politika, Rizespor, Rizespor, erzurum, Futbol, Spor, Rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Baltacı Süper Lig Heyecanını Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı’na ulaştı İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Hanzala gemisi, Aşdod Limanı'na ulaştı
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz

10:11
Helal olsun sana Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
Helal olsun sana! Yangın bölgesinde gönülleri fetheden davranış
09:42
Güpegündüz yaptıklarına bakın Görüntü Meksika’dan değil Türkiye’den
Güpegündüz yaptıklarına bakın! Görüntü Meksika'dan değil Türkiye'den
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
16:49
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane’yi konuşuyor
Almanya Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane'yi konuşuyor
16:49
Fenomenin ’’İtfaiyeci makyajı’’ izleyenleri çileden çıkardı
Fenomenin ''İtfaiyeci makyajı'' izleyenleri çileden çıkardı
16:43
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu
16:27
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi
16:19
Mersin’de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
Mersin'de anne ile kızı başlarından vurularak öldürüldü
16:15
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
16:10
Kırşehir’de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
Kırşehir'de sevgililerin öldürülüp nehre atıldığı vahşette belediye başkanı ve yardımcılarına dava
16:09
Bursa’da alevler yeniden canlandı 1765 kişi tahliye edildi
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi
16:03
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz
15:27
Böyle hainlik olmaz Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Böyle hainlik olmaz! Yardım dağıtımı sırasında ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 11:31:25. #7.11#
SON DAKİKA: Muhammed Baltacı Süper Lig Heyecanını Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.