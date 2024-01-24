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Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde ederek Türkiye'ye ilk madalyasını kazandı - Son Dakika
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Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde ederek Türkiye'ye ilk madalyasını kazandı

2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Muhammed Bozdağ, Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta sürpriz bir kutlama ile karşılaştı. Uçağın pilotu ve kabin ekibi, Muhammed'i başarısından dolayı alkışladı ve tebrik etti.

Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları\'nda ikincilik elde ederek Türkiye\'ye ilk madalyasını kazandı
24.01.2024 - 11:51,
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2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandıran Muhammed Bozdağ'a uçakta sürpriz kutlama yapıldı.

Güney Kore'de düzenlenen oyunlarda gümüş madalya kazanan Muhammed'in de aralarında bulunduğu kafilenin seyahat ettiği uçağın pilotu, kalkış öncesi yaptığı anonsla 16 yaşındaki sporcuyu kutladı.

Başarısından dolayı Muhammed'i alkışlayan kabin ekibi de genç sporcuya tebrik mektubu verdi.

Muhammed, kısa kulvar sürat pateni erkekler 1000 metre finalinde 2'nci olarak Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını getirmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde ederek Türkiye'ye ilk madalyasını kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhammed Bozdağ, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ikincilik elde ederek Türkiye'ye ilk madalyasını kazandı - Son Dakika
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