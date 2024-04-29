Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı maça hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı maça hazırlanıyor

Muhammed Dursun, Dubai\'de yapacağı maça hazırlanıyor

Altın kemer sahibi milli kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı maça hazırlandığını ve bu yıl kilosunun 130 olacağını belirterek, şampiyon olup ülkesine döneceğini söyledi. Dursun ayrıca, Çin'de de bir maç yapmayı planladığını ve hedefinin orada da şampiyon olmak olduğunu ifade etti.

29.04.2024 19:50
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Kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı maça hazırladığını belirterek, "Bu yıl kilom ve formum 130 olacak. Çıkacağız yine şampiyon olacağız ülkemize döneceğiz" dedi.

Altın kemer sahibi milli kick boksçu Muhammed Dursun, gelecek dönemdeki hazırlıklarına ve hedeflerine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Eylül - Ekim ayı gibi Dubai'de bir şampiyonluk maçı yapacağını söyleyen Dursun, "Dubai için bir hazırlık sürecim var, buna hazırlanıyorum önümüzde Ramazan ayı vardı Ramazan ayını atlattık ve bu seneki formu biraz daha farklı çekeceğim 130 kilo olana kadar çıkıp ve bu kilolarda mücadele vereceğim. Şu an için antrenman süreçlerim güzel gidiyor formum iyi çünkü biliyorsunuz ki rakibim çıkmadı ve ünvan direkt bana geldi. Hiçbir şekilde yorulmadan unvanı kazandık. Dubai'de tahminen Eylül Ekim gibi dövüşeceğim. Oraya bir hazırlık sürecim olacak. Şu an için İstanbul'dayım, 2 gün sonra İran'a gideceğim. Önümde kamp süreçlerim var" diye konuştu.

"İnşallah Çin'de şampiyon olacağım"

Bu yılki takvimi ve hedefleri hakkında da konuşan Dursun, "Dubai için sözleşme yaptık, geldik. Eylül - Ekim için Dubai'de ringte olacağım. Ondan öncesinde Türkiye'nin en büyük organizatörlerinden Mehmet Müftüoğlu aracılığıyla Çin'den bir maç teklif aldım ve inşallah bir aksilik olmazsa Çin'de dövüşeceğim. Orada ağır sikletle mücadele edeceğim ve inşallah orada da şampiyon olacağıma inanıyorum ama benim için buradaki süreçte en önemlisi Dubai. Çünkü neden, dünyanın birçok dövüş sporlarında en iyi sporcularının olduğu yer Dubai" dedi.

"Çıkacağız ve şampiyon olacağız"

Milli boksör açıklamalarını şöyle tamamladı: "Biliyorsunuz ki bundan 6 ay önceki maçımda 110 kiloydum ve şu an 130 kiloyum ve kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Bu seneki form ve kilom 130 kilo olacak ve bu şekilde dövüşeceğim. Dünyanın çok yerinde dövüşmüş bir sporcuyum ve uluslararası birçok derecem var. İnşallah da çıkacağız yine şampiyon olacağız, ülkemize döneceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kick Boks, Dubai, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı maça hazırlanıyor - Son Dakika

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