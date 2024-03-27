Muhammed Enes Yanmaz, kick boksta büyükler kategorisinde de başarılarını sürdürmek istiyor

Obeziteden kurtulmak için başladığı kick boksta ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk kazanan Muhammed Enes Yanmaz, bu başarılarını büyükler kategorisinde de sürdürüp yeni madalyalar kazanmayı hedefliyor.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Antrenörlük Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Muhammed Enes Yanmaz, küçük yaşlarda fazla kilosu ve hiperaktif yapısından dolayı ailesinin desteğiyle spora başladı.
Zamanla başarılar kazanan ve dezavantajlı halini avantaja çeviren Muhammed Enes, yaklaşık 7 yıldır bu sporda önemli mesafeler katetti.
Türkiye ve iki Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından milli takıma seçilen Muhammed Enes, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 74 kiloda altın madalya almayı başardı.
Muhammed Enes, 2 ay sonra İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda üçüncü şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.
Muhammed Enes Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kiloları nedeniyle 11-12 yaşlarında ailesinin desteğiyle spora başladığını söyledi.
Sporu yaklaşık 7 senedir yaptığını belirten Muhammed Enes, "Küçükken hiperaktif bir insandım ve fazla kilolarım vardı. Obezdim, o yüzden ailem spora yönlendirdi. Maçlara çıkarak bu sporu çok sevdim." diye konuştu.
"Spora başladıktan sonra gerçekten öz güvenim arttı"
Muhammed Enes, sporun öz güvenini artırdığını aktararak, "Hiperaktif olduğum için yaşıtlarıma sataşıyordum. Bu dezavantajı ailem avantaj olarak kullandı ve beni savunma sporuna yönlendirdi. Spora başladıktan sonra gerçekten öz güvenim arttı. Fazla kilolarımdan kurtuldum, bu da bana öz güven kattı. Maçlara gitmeye başladıktan sonra mücadeleyi seven biri olduğumu fark ettim." ifadelerini kullandı.
Hırslı ve mücadeleci biri olduğunu dile getiren Muhammed Enes Yanmaz, şunları kaydetti:
"İlk Türkiye şampiyonluğum 2022'de 69 kiloda oldu. Sonra 74 kiloda sıklet değiştirerek Türkiye şampiyonu oldum. 2023 Dünya Kupası şampiyonu olarak milli takıma seçildim. Ondan sonra da 74 kiloda Avrupa şampiyonu oldum. İki Dünya Kupası şampiyonluğum var, ikisini de aynı turnuvada kazandım. Şimdi yine Dünya Kupası'na katılacağız. İnşallah orada güzel dereceler yapmayı planlıyoruz. Çok şükür gençlerde İstiklal Marşı'mızı okuttum, inşallah şimdi de büyüklerde bunu yapmak istiyorum."
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