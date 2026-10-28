Muhammed Furkan Özbek, Ningbo\'da 330 kiloyla toplamda gümüş, silkmede bronz kazandı

Muhammed Furkan Özbek, Ningbo'da 330 kiloyla toplamda gümüş, silkmede bronz kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ningbo'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek, koparmada 147, silkmede 183 ve toplamda 330 kiloyla gümüş, bronz ve gümüş madalya kazandı. Kuzey Koreli Pak Myong-jin ise silkmede 187, toplamda 331 kiloyla dünya rekoru kırıp altın aldı.
Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada ve toplamda gümüş, silkmede bronz madalya kazandı.
Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 65 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.
Organizasyona son dünya şampiyonu ünvanıyla katılan Muhammed Furkan, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 183 kiloyla bronz, toplamda ise 330 kiloyla gümüş madalya elde etti.
Koparmada 144 kiloyla 4'üncü sırayı alan Kuzey Koreli Pak Myong-jin, 187 kiloyla silkmede, 331 kiloyla da toplamda dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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