Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor

Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi halter branşında temsil edecek. Özbek, Isparta'da devam eden hazırlık kampında çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Dünya Kupası'nda olimpiyat kotası almaya hak kazanan milli sporcu, ülkemizi tek başına temsil etmenin heyecanını yaşıyor. Özbek, 2024 olimpiyatlarına hazırlanırken, Türkiye'ye halter branşında sekiz yıl sonra bir madalya getirmeyi hedefliyor.

06.07.2024 10:20
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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında Türkiye'yi temsil edecek olan Muhammed Furkan Özbek, hazırlık kampını Isparta'da sürdürüyor.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında Türkiye'yi temsil edecek olan Muhammed Furkan Özbek hazırlıklarını Isparta'da sürdürüyor. 4 Nisan tarihinde Tayland'ın Phuket şehrinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Türkiye'yi erkekler 73 kiloda temsil eden milli sporcu, koparmada 152, silkmede 189 kilo kaldırarak olimpiyat kotası almaya hak kazandı.

4 Ağustos tarihinde olimpiyatlara gidecek olan milli sporcu Özbek yaklaşık üç aydır olimpiyatlara hazırlandığını belirterek, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Yaklaşık üç aydır bir olimpiyat sürecini hazırlanıyoruz. Kotamızı bir buçuk ay öncesinde almıştık, alacağımız konusunda emin olduğumuz için hazırlıklara önceden başladık. Şu anda hazırlıklarımız iyi gidiyor umutluyuz, mutluyuz, heyecanımız hala yerinde sadece doğru günü bekliyoruz. Az bir zamanımız kaldı podyumda yarışmak için her şey iyi gidiyor şu anda çok şükür bir sıkıntımız yok" dedi.

"Türkiye'yi tek başıma temsil ediyorum. Çok istiyoruz, çok inançlıyız"

2020 olimpiyatlarından sonra edindiği tecrübelerin ardından 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarına hazırlandığını söyleyen milli sporcu, "2020 olimpiyatlarından sonra altı ay kadar falan kendimi tamamen spora veremedim ve daha sonrasında aldığım kararla 2024 olimpiyatlarına hazırlanmaya karar verdim. Hocamla birlikte kendisi de zaten beni en baştan bugünlere getiren kişidir onunla da birlikte bu yola çıkabilmek ayrı bir mutluluk, çünkü bu onun da büyük emeğin olduğunu gösteriyor. Çok istiyoruz, çok inançlıyız bunu şekilde özetleyebilirim. Artık bir Avrupa Şampiyonası'na veyahut da turnuvalara veya bir Dünya Şampiyonası'na bir madalya gözüyle değil tamamen bir kota mücadelesine bürünüp o şekilde yarıştık. Sonuç olarak buraya gidip hem şahsınızda federasyonumuzu ve Türkiye'den tek temsilci olarak halter branşından gittiğim için de ülkemi temsil ediyorum. Bu temsiliyeti güzel bir şekilde değerlendirip mutlu bir şekilde dönüp yakın çevreme, aileme, hocalarıma ve en başta ülkeme vatanıma bu madalyayı yaşatabilmek bu mutluluğu yaşatabilmek benim için önemli bir durum" şeklinde konuştu.

"Sekiz sene sonra ülkeme olimpiyat madalyasını getirmek istiyorum"

2016 yılından bu yana halter branşından Türkiye'ye olimpiyat madalyası gelmediğine değinen Furkan Özbek, "2016'dan sonra herhangi bir olimpiyat madalyası daha gelmedi bu madalyayı sekiz sene sonra ben getirmek istiyorum. Çok hırslıyız, inançlıyız başarabileceğime inanıyorum. Madalya le dönme konusunda ciddi umutlarım var. 2020 Olimpiyatları'nda yaşadığım tecrübe ve üzüntüyü başarısızlık olarak görmüyorum. Güzel bir tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Bu tecrübeyi de 2024 Paris Olimpiyatları'nda herkese ve kendime gösterip kanıtlayarak bir madalyayla dönebileceği konusunda hiçbir endişem olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Milli takım antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu ise konuşmasında olimpiyatlara hazırlık sürecinden bahsetti. Kuşçuoğlu, "Hazırlık kampına 27 Nisan tarihinde Antalya'da başladık. Son iki haftadır Isparta'dayız artık son süreci burada geçirip 4 Ağustos'tan Paris yolculuğuna çıkacağız. Biz 2021 olimpiyatlarından sonra tamamen bu hedefe yönelik hazırlıklara başladık. Müsabakalara yönelik periyotlamalarımızı, hazırlıklarımızı yaptık. Milli takım kamplarında çalışmalarımızı yaptık. Sporcumuz Furkan en son Riyad'da dünya üçüncüsü oldu bunun ardından iki turnuva ve Avrupa Şampiyonası geçirdi ve burada da ikinci oldu. Şu anda da aynı hedefte, aynı doğrultuda gidiyoruz" dedi. Kuşçuoğlu hazırlık kampının çok güzel geçtiğini belirterek "Devletimizin sağladığı imkanlar ve federasyon başkanımızın bu konuda gösterdiği özverisinden dolayı hazırlık dönemimiz çok güzel gidiyor. Bizim de hedefimiz inşallah madalya ile döneriz. Tek temennimiz bu" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor - Son Dakika

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