Muhammed Furkan Özbek'ten Avrupa Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muhammed Furkan Özbek'ten Avrupa Şampiyonası Hedefi

Milli halterci Özbek, Moldovada 2025 Avrupa Şampiyonasında 3 altın madalya hedefliyor.

12.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Moldova'da düzenlenecek 2025 Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda "3 altın madalyayla Avrupa şampiyonluğu" hedeflediğini söyledi.

Bulgaristan'da düzenlenen 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Moldova'nın başkenti Kişinev'de 13-21 Nisan'da gerçekleştirilecek 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) hazırlıkların ilk bölümünü tamamlayarak Antalya'daki ikinci kampa katılan Muhammed Furkan, "Performanslı bir kamp geçiriyoruz, takım arkadaşlarımızla güzel enerji yakaladık. Avrupa Şampiyonası'na çok az zaman kaldı, inşallah tam takım gideceğiz ve eminim ki takımda herkes bu yarışmadan bir madalya koparacak." dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 4. tamamladıktan sonra ara verdiğini, şu anda motivasyon olarak iyi hissettiğini dile getiren Muhammed Furkan, şöyle devam etti:

"Biz de hiçbir zaman garanti değilsindir, her zaman daha fazlasını vermen gerekir. Sıkı şekilde hazırlanmaya devam ediyorum. Antalya kampımız pik noktamız olacak. Oradan da direkt şampiyonaya gideceğiz. Önceki şampiyonada Avrupa ikincisi olmuştum. Orada da dirseğimle alakalı problemlerim vardı, çok zorlanmıştım ama şu anda çok şükür herhangi bir sakatlığım yok. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya almak istiyorum. Kesinlikle, ikinciliği veya üçüncülüğü düşünmüyorum, hedefim sadece altın madalya. Moldova'da yine İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum."

"Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalyayı alıp geleceğim"

Halterde olimpiyat sıkletlerinin de değişeceğini belirten Muhammed Furkan, "Hazirandan sonra bizim sıkletlerimiz değişiyor, 71 ve 79 oluyor. Henüz hocalarımızla tam anlamıyla konuşmadık ama zaten iki sıkletin de arasında olduğum için ona haziran ayında karar vereceğiz. Yeni 8 tane sıklet gelecek ve bütün sıkletler olimpik olacak." diye konuştu.

Sıkletlerdeki değişikliklerin Türk haltercilerin lehine olduğunu anlatan milli sporcu, "O yüzden 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda hem benim hem de diğer arkadaşlarımızın şansı daha yüksek olacak. Ben iki seferdir olimpiyatlara tek başıma gidiyorum. Bu yükü tek başıma sırtlanıyorum, bunun da gerçekten psikolojik olarak yükü çok ağır. Çünkü hem Türk halkının emeğini hem federasyonumun emeğini ve sorumluluğunu tek başına sırtlıyorum ama eminim ki Los Angeles'a benimle birlikte buradan sporcular gelirse bu bana daha iyi hissettirecek." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "kaçan madalyaya" ilişkin de Muhammed Furkan, "Çok yaklaştım, dört oldum, konsantrasyon eksikliğiyle alakası yok. Yarışmaya 8 gün kala sağ bacağımda arkada 3,5 santim kadar kas yırtığı oluştu. Ağrılar, sekerek yürüyorum, antrenman yapamıyorum, birkaç gün sonra olimpiyatta yarışacağım... Zordu benim için." şeklinde görüş belirtti.

Sakatlığına rağmen son olimpiyatlarda madalyaya çok yaklaştığını ifade eden Muhammed Furkan, "Olimpiyatta halterden birisinin altın madalya alması gerekiyorsa, onun ben olduğumu düşünüyorum ve bunun bilinciyle çalışıyorum. Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalyayı alıp geleceğim buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şeye daha profesyonel yaklaşılıyor"

Antrenörleri, doktoru, diyetisyeni, masörüyle federasyonun her şeye profesyonel yaklaştığını dile getiren Muhammed Furkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Otellerde bizim için özel diyetisyenlerce hazırlatılmış program yapılıyor. Bize özel bu şekilde yemek çıkartıyorlar. Doktorlarımız her zaman hazır kamp yaptığımız şehirler değişebilir ama doktorlarımıza hızlıca gidip tedavi olup tekrardan kampa dahil olabiliyoruz. Masörlerimiz kamplarda bizlerle birlikte. Hocalarımızın her biri yirmişer senelik tecrübeye sahip. Gökhan Kuşçuoğlu hocam da Mehmet Doğan hocam da bizimle birlikte hepsi çok profesyonel. Artık halterde federasyon da eskisi gibi değil, her şeye daha profesyonel yaklaşılıyor. Federasyon başkanımızdan bir şey istediğimizde hemen kampa gönderiliyor. O yüzden çalışmalarımız daha güzel geçiyor."

Kaynak: AA

Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Şampiyonası, Muhammed Furkan, Milli Takım, Moldova, ankara, Finans, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Furkan Özbek'ten Avrupa Şampiyonası Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay oldu Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay oldu
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu

10:55 Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay oldu Fatura değeri 2,5 milyon liranın altında olan taşıt kredilerinde vade sınırı 48 ay oldu
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
09:55 İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
09:44 Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:30 Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi Reytingleri artan dizi için final kararından vazgeçildi
15:28 Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki eleştirilere ilk kez yanıt verdi
15:24 Melek Mosso’nun tatili zehir oldu Soluğu hastanede aldı Melek Mosso'nun tatili zehir oldu! Soluğu hastanede aldı
15:21 Dev banka Türkiye’de faiz ve enflasyon için net rakam verdi Dev banka Türkiye'de faiz ve enflasyon için net rakam verdi
15:19 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan’ın tabutunu kadınlar taşıdı 2 aylık eşi tarafından satırla öldürülen Sevcan'ın tabutunu kadınlar taşıdı
15:14 Bartu Soral: Öcalan’ı muhatap almak son derece yanlış Bartu Soral: Öcalan'ı muhatap almak son derece yanlış
15:13 Cenk Tosun, Fenerbahçe’den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu Cenk Tosun, Fenerbahçe'den ayrılıyor: Yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 11:17:31. #7.13#
SON DAKİKA: Muhammed Furkan Özbek'ten Avrupa Şampiyonası Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.