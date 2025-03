Muhammed Furkan Özbek'ten Avrupa Şampiyonası Hedefi

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Moldova'da düzenlenecek 2025 Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda "3 altın madalyayla Avrupa şampiyonluğu" hedeflediğini söyledi.

Bulgaristan'da düzenlenen 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Moldova'nın başkenti Kişinev'de 13-21 Nisan'da gerçekleştirilecek 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) hazırlıkların ilk bölümünü tamamlayarak Antalya'daki ikinci kampa katılan Muhammed Furkan, "Performanslı bir kamp geçiriyoruz, takım arkadaşlarımızla güzel enerji yakaladık. Avrupa Şampiyonası'na çok az zaman kaldı, inşallah tam takım gideceğiz ve eminim ki takımda herkes bu yarışmadan bir madalya koparacak." dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 4. tamamladıktan sonra ara verdiğini, şu anda motivasyon olarak iyi hissettiğini dile getiren Muhammed Furkan, şöyle devam etti:

"Biz de hiçbir zaman garanti değilsindir, her zaman daha fazlasını vermen gerekir. Sıkı şekilde hazırlanmaya devam ediyorum. Antalya kampımız pik noktamız olacak. Oradan da direkt şampiyonaya gideceğiz. Önceki şampiyonada Avrupa ikincisi olmuştum. Orada da dirseğimle alakalı problemlerim vardı, çok zorlanmıştım ama şu anda çok şükür herhangi bir sakatlığım yok. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya almak istiyorum. Kesinlikle, ikinciliği veya üçüncülüğü düşünmüyorum, hedefim sadece altın madalya. Moldova'da yine İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum."

"Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalyayı alıp geleceğim"

Halterde olimpiyat sıkletlerinin de değişeceğini belirten Muhammed Furkan, "Hazirandan sonra bizim sıkletlerimiz değişiyor, 71 ve 79 oluyor. Henüz hocalarımızla tam anlamıyla konuşmadık ama zaten iki sıkletin de arasında olduğum için ona haziran ayında karar vereceğiz. Yeni 8 tane sıklet gelecek ve bütün sıkletler olimpik olacak." diye konuştu.

Sıkletlerdeki değişikliklerin Türk haltercilerin lehine olduğunu anlatan milli sporcu, "O yüzden 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda hem benim hem de diğer arkadaşlarımızın şansı daha yüksek olacak. Ben iki seferdir olimpiyatlara tek başıma gidiyorum. Bu yükü tek başıma sırtlanıyorum, bunun da gerçekten psikolojik olarak yükü çok ağır. Çünkü hem Türk halkının emeğini hem federasyonumun emeğini ve sorumluluğunu tek başına sırtlıyorum ama eminim ki Los Angeles'a benimle birlikte buradan sporcular gelirse bu bana daha iyi hissettirecek." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda "kaçan madalyaya" ilişkin de Muhammed Furkan, "Çok yaklaştım, dört oldum, konsantrasyon eksikliğiyle alakası yok. Yarışmaya 8 gün kala sağ bacağımda arkada 3,5 santim kadar kas yırtığı oluştu. Ağrılar, sekerek yürüyorum, antrenman yapamıyorum, birkaç gün sonra olimpiyatta yarışacağım... Zordu benim için." şeklinde görüş belirtti.

Sakatlığına rağmen son olimpiyatlarda madalyaya çok yaklaştığını ifade eden Muhammed Furkan, "Olimpiyatta halterden birisinin altın madalya alması gerekiyorsa, onun ben olduğumu düşünüyorum ve bunun bilinciyle çalışıyorum. Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalyayı alıp geleceğim buna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Her şeye daha profesyonel yaklaşılıyor"

Antrenörleri, doktoru, diyetisyeni, masörüyle federasyonun her şeye profesyonel yaklaştığını dile getiren Muhammed Furkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Otellerde bizim için özel diyetisyenlerce hazırlatılmış program yapılıyor. Bize özel bu şekilde yemek çıkartıyorlar. Doktorlarımız her zaman hazır kamp yaptığımız şehirler değişebilir ama doktorlarımıza hızlıca gidip tedavi olup tekrardan kampa dahil olabiliyoruz. Masörlerimiz kamplarda bizlerle birlikte. Hocalarımızın her biri yirmişer senelik tecrübeye sahip. Gökhan Kuşçuoğlu hocam da Mehmet Doğan hocam da bizimle birlikte hepsi çok profesyonel. Artık halterde federasyon da eskisi gibi değil, her şeye daha profesyonel yaklaşılıyor. Federasyon başkanımızdan bir şey istediğimizde hemen kampa gönderiliyor. O yüzden çalışmalarımız daha güzel geçiyor."