 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muhammed Salah, Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Muhammed Salah, Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini söyledi

Liverpool futbolcusu Muhammed Salah, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini belirtti. Salah, Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda Gazze'deki saldırıları hatırlatarak, insanların acılarını paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Muhammed Salah, Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini söyledi
25.12.2023 - 17:02,
Abone Ol

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Mısırlı futbolcu Salah, X sosyal medya hesabından Noel dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan saldırıları hatırlattı.

Noel'in ailelerin bir araya gelerek kutlama yaptığı bir zaman olduğunu kaydeden Salah," Orta Doğu'da devam eden acımasız savaş, özellikle de Gazze'deki ölüm ve yıkımla birlikte bu yıl Noel'e büyük bir üzüntüyle giriyoruz." mesajını paylaştı.

Gazze'de yakınlarını kaybeden insanların acılarını paylaştığını vurgulayan Salah, "Lütfen onları unutmayın ve onların acılarına alışmayın. Mutlu Noeller." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muhammed Salah, İsrail, Gazze, Noel, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dış Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhammed Salah, Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini söyledi - Son Dakika


17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41
Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26
İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu

Son Dakika
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren ''uçak'' diyaloğu
15:48 İstanbul'da 6 katlı bina çöktü, vatandaşlar canlarını son anda kurtardı
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 18:21:40. #1.12#
SON DAKİKA: Muhammed Salah, Filistinlilerin unutulmaması gerektiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement