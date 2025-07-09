Muhammet Arif Çenesiz Dünya Şampiyonası\'na Hazırlanıyor

Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde, uzun atlamada 6.62 metrelik derecesiyle dünya barajını geçen Karabüklü özel sporcu Muhammet Arif Çenesiz, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren Muhammet Arif Çenesiz, Türkiye'yi ve memleketi Karabük'ü en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde, 6.10 metre olan dünya barajı kotasını 6.62'lik atlayışıyla geçen Çenesiz, Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Çenesiz, Finlandiya'nın Espoo kentinde 27-31 Mart tarihleri arasında düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda da büyük bir başarıya imza atmıştı. Üç adım atlama ve erkekler 4x200 metre bayrak yarışlarında altın madalya kazanan milli sporcu, uzun atlama ve 4x400 metre bayrak yarışlarında ise gümüş madalya elde etmişti.

Bu branşa arkadaşının tavsiyesiyle başladığını belirten Muhammet Arif Çenesiz, "Bu yıl 5. yılıma girdim. Bu süreçte sayısız Türkiye şampiyonluğum var. 3 defa Türkiye rekoru kırdım. Avrupa Şampiyonası'na gittim. İlk yarışmam Finlandiya'da geçti. Orada ülkeme 2 altın, 2 gümüş madalya kazandırdım. Bir de en önemlisi Avrupa'nın en iyi erkek performans ödülünün sahibi oldum" dedi.

Eylül ayında Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade eden Çenesiz, "En son Tunus'ta gerçekleştirilen Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katıldım. Burada dünya barajını geçerek dünya kotasını geçtim. Dünya kotası 6.10 metreydi. Ben burada 6.62 metre atlayarak büyük bir fark attım. Böylece dünya barajını geçerek Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. İnşallah orada da Avrupa'da olduğu gibi ülkemi temsil edeceğim" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 ay sonra gerçekleştirilecek şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandığını aktaran milli sporcu, "Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Çalışmalarım yoğun. Haftada çift antrenman yapıyorum. Bazen yetmiyor, üç antrenmana çıkıyorum. Yani hocamla birlikte çok yoğun ve çok sıkı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Serdar Akad: "Antrenmanlarda patlayıcı kuvveti çok iyiydi"

Muhammet Arif Çenesiz'in patlayıcı gücünü antrenmanlarda fark ettiklerini belirten Özel Sporcular Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Teknik Kurul Üyesi Serdar Akad ise şunları söyledi:

"Muhammed Arif Çenesiz, arkadaş tavsiyesiyle spora başladı. Bu süreçte antrenmanları almaya başladık. Antrenmanlarda şunu gördük. Patlayıcı kuvveti çok iyiydi. Bunu kilometrelik antrenmanlarda keşfettik. Uzun atlamayı aldık. Uzun atlamada denedik. 2-3 ay bir deneme sürecinde iyi bir performans sergilemeye başladı. İlk yarışması Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'na götürdük. Orada uzun atlama ve üç adım atlamada Türkiye şampiyonu oldu. Üç adım atlamada 13.40 metre atlayarak THOM (Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri) barajını da geçti. O müsabakadan sonra Fenerbahçe transferini yaptık."

Akad, Çenesiz'in ilk derecesinin uzun atlamadaki derecesinin 7 metreye kadar çıkardıklarını ve hedeflerinin 7 metrenin üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Muhammet Aydoğan ise Muhammet Arif Çenesiz hakkında, "Kendisi bizi hiçbir zaman şaşırtmadı. Sağ olsun çok disiplinli çalışan ve yüzümüzü kara çıkartmayacak. İleride 3 olimpiyatı var önünde. Bu 3 olimpiyatında muhtemelen madalya getirecek" değerlendirmelerinde bulunarak Çenesiz'e güvendiklerini dile getirdi. - KARABÜK