Muhsin Yaşar Nisan Ayının Oyuncusu Seçildi

Karşıyaka'nın pivot oyuncusu Muhsin Yaşar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde nisan ayının oyuncusu seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Muhsin Yaşar, son haftalarda performansını yükseltmeye devam ediyor. 29 yaşındaki pivot, yeşil-kırmızılı takımın nisan ayında aldığı galibiyetlerde önemli bir paya sahip oldu. 22.6 sayı, 8 ribaund, 1 asist ve 25.6 verimlilik puanı ortalamalarını tutturan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi'nde nisan ayının oyuncusu seçildi.

Bu sezon Karşıyaka ile ligde 25 maça çıkan deneyimli oyuncu, maç başına 22.1 dakika süre almayı başardı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 14.2 sayı, 4.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamasıyla takımına önemli bir katkı sağladı. - İZMİR