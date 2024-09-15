Muhtar Borçlanmış, Çocukları Spora Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Spor

Muhtar Borçlanmış, Çocukları Spora Teşvik Ediyor

Deliklikaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Borçlanmış, 20 yıldır çocuklara ücretsiz futbol eğitimi veriyor. Sınırlı imkanlara rağmen çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve sporla buluşturmak için çaba sarf ediyor. Mahallede büyük bir futbol sahası talep ediliyor.

15.09.2024 19:11
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- Deliklikaya Mahallesi muhtarı Mustafa Borçlanmış, çocukları spora teşvik ediyor

Muhtar Mustafa Borçlanmış:

"20 senedir bu mahalledeki çocuklara ücretsiz futbol eğitimi veriyorum"

"İmkanlar zor, çok küçük bir sahamız var, 5'e 5 bile maç yapamıyoruz"

Mahalledeki futbol oynayan çocuklar, yetkililerden büyük saha bekliyor

İSTANBUL - Deliklikaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Borçlanmış, çocukları zararlı alışkanlardan uzak tutmak için geliştirdiği projeyle birlikte minikleri futbola yönlendirip, gönüllü olarak antrenörlüklerini yapıyor. Borçlanmış ve futbol oynayan çocuklar, yetkililerden saha istedi.

Arnavutköy ilçesine bağlı Deliklikaya Mahallesi'nin muhtarlığını yapan Mustafa Borçlanmış, mahallede 250'den fazla çocuğu zararlı alışkanlıklardan korumak için futbol eğitimi projesine imza attı. Mahalle esnafının da desteğiyle birlikte çocuklara forma ve top alınarak antrenman yapmaları sağlanıyor. Minikler, küçük saha ve kısıtlı imkanlara rağmen futbol eğitimlerini sürdürüyor. Muhtar Borçlanmış aynı zamanda gönüllü olarak takımın antrenörlüğünü üstlenip, Deliklikayaspor'u kurmak için de gerekli girişimleri başlattıklarını belirtti.

"Çocuklarımızı yasaklı maddelerden uzaklaştırmak için spora yönlendirmekten başka şansımız yok"

Yapmış oldukları projeyle alakalı bilgiler aktaran Muhtar Mustafa Borçlanmış, "Yaklaşık 20 senedir bu mahalledeki çocuklara ücretsiz futbol eğitimi veriyorum. Mahalle esnaflarımızın da desteğiyle her yaz 250'den fazla çocuğumuza forma dağıtıyoruz. Çocuklarımızı yasaklı madde ve internet bağımlılığından uzak tutabilmek için böyle bir projeye imza attık. Deliklikaya Mahallesi, Arnavutköy ilçesinin en ücra mahallesi. Maalesef bizim burada spor yapabileceğimiz bir spor kompleksimiz veya bir semt stadımız yok. Belediye başkanımıza bunu söyledik ve kabul ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük sanayisi Deliklikaya'da inşa ediliyor. Buradaki iş insanlarımıza sesleniyoruz; çocuklarımıza sahip çıkarlarsa, destek olurlarsa biz de çocuklarımızı bir an evvel lige hazırlayıp Deliklikayaspor'u kurarak kulüp açmayı istiyoruz. Bunun için de desteğe ihtiyacımız var. Çocuklarımızı yasaklı madde ve internet bağımlılığından uzak tutabilmemiz için spora yönlendirmekten başka çaremiz yok. 'Kötü çocuk yoktur, kazanılamayan çocuk vardır' sözüyle yola çıkarak 20 seneden beri hedef şaşmaksızın yola devam ediyoruz. Şimdi muhtar olarak daha da devam etmemiz gerekiyor, artık bir vebal de var üzerimizde. Allah bize nefes verdiği sürece çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu.

İmkanların da kısıtlı olduğunu ve yeni bir sahaya ihtiyaçları olduğunu dile getiren Mustafa Borçlanmış, "İmkanlar zor, çok küçük bir sahamız var. Burada 5'e 5 bile maç yapamıyoruz" dedi.

"Resmi kulüp için girişimlerimizi başlattık"

Resmi bir kulüp kurmak için de girişimlere başladıklarını ve destek beklediklerini ifade eden Borçlanmış, "Hadımköyspor altyapısında oynarken 16 yaşındaydım. Okul müdürümüzün ricasıyla okullar arası futbol turnuvası için çocuklarımıza antrenman yaptırdık. Orada başladık. 3-4 sene sonrasında da neden resmi bir kulübümüz olmasın diye düşündük. Bu konuda da girişimlerimizi başlattık. İş insanlarımızdan da destek bekliyoruz. 36 tane mahallemiz var. Belediyemiz her yere yetişemiyor. Ölçüm olarak çok büyük bir bölgedeyiz. Bu çocuklarımızı topluma kazandırmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Projeyle alakalı görüşlerini dile getiren çocuklar ise spor faaliyetlerinin içinde olmaktan memnun olduklarını ve büyük bir sahaları olması halinde daha da mutlu olacaklarını aktardı.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Futbol, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muhtar Borçlanmış, Çocukları Spora Teşvik Ediyor - Son Dakika

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