Muhtarlar, Yüksekovaspor Kadın Takımı\'nı Ziyaret Etti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Köy ve Mahalle muhtarları, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı ziyarete etti. Takıma, Giresun deplasmanı öncesi moral verilirken Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ziyaretten dolayı muhtarlara teşekkür etti.

2017 yılında Yüksekova'da kurulan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, kısa sürede önemli başarılara imza attı. 2'nci Lig'e yükselen ve ardından şampiyon olan ekip, bu sezon TFF 1. Lig'i de zirvede tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Yüksekova'da köy ve mahalle muhtarları Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret ederek antrenmanlarını izledi. Giresun deplasmanı öncesinde gerçekleşen ziyarette muhtarlar, takıma başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretin ardından muhtarlar adına açıklama yapan Köprücük Köyü Muhtarı Atakan Açıkel, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nın ilçeyi ve bölgeyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Takımın elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirten Açıkel, "Bugün Yüksekovaspor Kadın futbol takımımızın antrenmanını ziyaret ettik. Maç öncesi moral vermek istedik. Takımımız her ilde Yüksekova'yı güzel bir şekilde temsil ediyor. Üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarı elde ettiler. İlk defa Süper Lig'de oynamalarına rağmen şu anda ligde beşinci sıradalar. Eksik maçları da var. İnşallah ilk üçü zorlayacaklarına inanıyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz." dedi.

Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen ise "Önümüzde önemli bir Giresun deplasmanı var. Ona hazırlıklarımızı başladık. Takımın moral motivasyon yerinde her zaman ki gibi Yüksekovaspor bomba gibi geliyor. Köy ve mahalle muhtarlarımızın ziyareti ise bizleri mutlu etti. Göstermiş oldukları bu ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi

Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım da ziyaretten dolayı muhtarlara teşekkür ederek, "Bizi ziyaret eden muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Maç öncesi bizim için güzel bir moral oldu." dedi.