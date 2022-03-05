Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü - Son Dakika
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Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü

05.03.2022 18:19
Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü

Göztepe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Mücadeleyi İstanbul ekibi golcüsü Muleka'nın müthiş performansıyla 3-2 kazandı.

MULEKA ŞOV

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 48. dakikalarda Jackson Muleka ile 79. dakikada Umut Bozok kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 7. dakikada Franco Di Santo ve 81. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi. Kasımpaşa'nın hücumcusu Jackson Muleka, mücadelede attığı 2 golün yanı sıra Umut Bozok'un ağları sarstığı pozisyonda asisti yapan isim oldu.

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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 2 Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu) Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır Göztepe, Kasımpaşa maçına hazır

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Son Dakika Spor Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü - Son Dakika
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