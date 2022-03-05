Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü - Son Dakika

Mücadeleyi İstanbul ekibi golcüsü Muleka'nın müthiş performansıyla 3-2 kazandı.

MULEKA ŞOV

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 48. dakikalarda Jackson Muleka ile 79. dakikada Umut Bozok kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 7. dakikada Franco Di Santo ve 81. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi. Kasımpaşa'nın hücumcusu Jackson Muleka, mücadelede attığı 2 golün yanı sıra Umut Bozok'un ağları sarstığı pozisyonda asisti yapan isim oldu.