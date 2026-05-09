Münih\'te Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası 11-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleştirilecek.

Avrupa Taekwondo Birliği tarafından düzenlenecek ve aynı zamanda Los Angeles 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları yolunda puan verecek şampiyonada 16 taekwondocu ve 20 para taekwondocu olmak üzere 36 sporcu mücadele edecek. Taekwondo Milli Takımı İstanbul, Para Taekwondo Milli Takımı ise Ankara'dan şampiyonanın yapılacağı Münih'e gitti.

Şampiyonada mücadele edecek sporcular şu şekilde:

Taekwondo

Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kg), Elif Sude Akgül (49 kg), Merve Dinçel Kavurat (53 kg), Hatice Kübra İlgün (57 kg), Hatice Pınar Yiğitalp (62kg), Işıl Zafer (67 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg), Nafia Kuş Aydın (+73 kg)

Erkekler: Kaan Yelaldı (54 kg), Enes Kaplan (58 kg), İbrahim Öter (63 kg), Berkay Erer (68 kg), Ferhat Can Kavurat (74 kg), Yiğithan Kılıç (80 kg), Orkun Ateşli (87 kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kg)

Para Taekwondo

Kadınlar: Nurcihan Ekinci Gül (47 kg), Büşra Emire (47 kg), Meryem Betül Çavdar (52 kg), Lütfiye Özdağ (52 kg), Gamze Özcan (57 kg), Tuana Çelik (57 kg), Zehra Orhan (65 kg), Rümeysa Karagöz (65 kg), Fatma Nur Yoldaş (+65 kg), Sümeyye Sude Öztunç (+65 kg)

Erkekler: Ali Can Özcan (58 kg), Hamza Tarhan (58 kg), Mahmut Bozteke (63 kg), Haktan Keskin (63 kg), Fatih Çelik (70 kg), Yusuf Yünaçtı (70 kg), Emre Bulgur (80 kg), Kerem Çetinkaya (80 kg), Adem Arda Özkul (+80 kg), Osman Ertürk (+80 kg) - İSTANBUL