Münir Yılmaz futbol antrenör gelişim semineri sona erdi - Son Dakika
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Münir Yılmaz futbol antrenör gelişim semineri sona erdi

16.06.2022 13:24
Münir Yılmaz futbol antrenör gelişim semineri sona erdi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şubesinin düzenlediği Münir Yılmaz futbol antrenör gelişim semineri tamamlandı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şubesinin düzenlediği Münir Yılmaz futbol antrenör gelişim semineri tamamlandı.

Elazığ'da Münir Yılmaz'ın isminin verildiği C lisans futbol antrenör gelişim semineri düzenlendi. Münir Yılmaz TFF Grassroots C lisans antrenör eğitim seminerine Elazığ'dan 16, çevre illerden 15 olmak üzere toplam 31 antrenör katıldı.

Güzel bir seminer programı düzenlediklerini ifade eden TÜFAD Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Ercan Gür, "6 Haziranda başlayan eğitim programımıza katılan hocalarımıza sabah teori sunumu yapılırken öğleden sonra saha çalışmalarını pratiğe dönüştürerek güzel bir eğitim çalışması yapıldı. Programımıza katılan antrenör arkadaşlarımız bu programı başarıyla tamamladılar. 31 arkadaşımız belgelerini aldı" dedi.

Organizasyonunun son derece başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Gür, "Gerek programın icrası, gerek konaklama konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. TFF eğitimcileri son derece iyi şartlarda bu eğitimin gerçekleştiğini tarafımıza iletti. Bu durum da bizleri mutlu etti" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Elazığ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Münir Yılmaz futbol antrenör gelişim semineri sona erdi - Son Dakika

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