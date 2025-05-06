Murat Canıtez Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
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Murat Canıtez Yeniden Başkan Seçildi

Murat Canıtez Yeniden Başkan Seçildi

1966 Turanspor Kulübü'nün genel kurulunda Murat Canıtez, üyelerin güveniyle yeniden başkan oldu.

06.05.2025 16:50
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Kayseri amatör takımlarından 1966 Turanspor Kulübü 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Kulüp binasında gerçekleşen Olağan Genel Kurula kulüp üyeleri ve Turanlı halkının katılımları ile yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılan genel kurulda mevcut başkan Murat Canıtez; yorgun ve yıpranmış olduğunu dile getirmesine rağmen Turan halkının istekleri üzerine yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Yeniden güven tazeleyerek başkanlığa seçilen 1966 Turanspor Kulübü kurucusu ve Başkanı Murat Canıtez; "Bize güvenerek bu görevi tekrar layık gören Turanlı hemşerilerimize büyüklerimize herkese sonsuz teşekkür ederim. 1966 Turanspor'u ileriye taşıyarak daha güzel başarılara imza atacak tanınmış kulüp haline getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Yönetimimiz ve üyelerimizin büyük fedakarlıklarıyla ve bize destek olan Turanlı hemşerilerimizin de desteği ile amacımıza ulaşmak istiyoruz. Son yıllarda da alt yapılara önem veren kulübümüz; alt yaş kategorileri ile birlikte 1966 Turanspor'un bütün yaş gruplarında faaliyet başlamış ve genç takımda büyük başarılara imza atmış olup küçük yaşlardan itibaren gençlerimiz için sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdi. Onları her alanda geliştirmek her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olacağız, onlar için her şeyi yapacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Murat Canıtez Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

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