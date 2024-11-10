Murat İlbilgi'den Bronz Madalya

Spor

Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Murat İlbilgi, bronz madalya aldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen organizasyonda trap erkekler kategorisinde yarışan Murat İlbilgi, üçüncü oldu.

Şampiyonada 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde ise Şevval İlayda Tarhan ve Yiğit Yıldırım'dan oluşan milli takım, 5. sırayı aldı. Aynı kategoride mücadele eden Şimal Yılmaz- Hüseyin Emre Büyükyonca ikilisi, müsabakayı 10. sırada tamamladı.