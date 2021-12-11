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Murat Naci Çoklu, 2021 Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2'nci oldu - Son Dakika

Murat Naci Çoklu, 2021 Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2'nci oldu

11.12.2021 19:28
Murat Naci Çoklu, 2021 Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2'nci oldu

Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden Murat Naci Çoklu, gümüş madalya kazandı.

Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda mücadele eden Murat Naci Çoklu, gümüş madalya kazandı.

Mısır'da 73'üncüsü düzenlenen Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası final mücadelesiyle sona erdi. Geçtiğimiz günlerde düyna kupasını kazanan Semih Saygıner, dünya şampiyonasındaki ikinci maç sonunda elenmeşti. Organizasyonda mücadele eden bir diğer milli bilardocu Murat Naci Çoklu, finale yükselme başarısı gösterdi. Final maçında dünya 1 numarası Hollandalı rakibi Dick Jaspers ile karşılaşan Murat Naci Çoklu, mücadeleden 50-47'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Murat Naci Çoklu, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.Mısır'da 73'üncüsü düzenlenen Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Semih Saygıner; 2021 Dünya Kupası Şampiyonluğu, Murat Naci Çoklu; Ferdi Dünya Şampiyonası 2'nciliği, Eylül Kibaroğlu; Kadınlar 10 Top Disiplini Avrupa Şampiyonu olurken, 9 Top branşında ise bronz madalya kazandı. İbrahim Vatansever ise U23 8 Top Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Bilardo Federasyonu 2021 yılını 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tarihin en başarılı yıllardından birini yaşadı.

Murat Naci Çoklu, 2021 Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2'nci oldu

Semih Saygıner, Gümüş Madalya, Bilardo, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Murat Naci Çoklu, 2021 Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2'nci oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Murat Naci Çoklu, 2021 Dünya Ferdi 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 2'nci oldu - Son Dakika
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