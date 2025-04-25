Murat Şahin: Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Murat Şahin: Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Hatayspor'un teknik direktörü Şahin, önümüzdeki sezon için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

25.04.2025 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Murat Şahin: "Bundan sonra önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz"

İSTANBUL - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Beşiktaş maçının ardından, "Bundan sonra önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Oyuncu grubumuzla ilgili tasarruflarımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından Hatay temsilcisinin teknik direktörü Murat Şahin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyuncu grubumuzla ilgili tasarruflarımız olacak"

Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Şahin, "Uzun süredir, özellikle Kayserispor maçından sonra oynadığımız bütün maçlarda iyi oynamamıza rağmen kırılma anlarında sıkıntılar yaşadık. Bu da iddiamızın çok aşağı düşmesinden sonra oldu. Bugün 2-1'e kadar oynanan oyundan memnunum. Bugün beni üzen oyun disiplinini bırakarak, Beşiktaş'a vermemiz. Bunun sonucunda da skor 5-1'e geldi. Bundan sonra önümüzdeki sezonun hazırlığını yapıyoruz. Oyuncu grubumuzla ilgili tasarruflarımız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirip seneye takımızı geri getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Ne idmana ne de maçlara taraftarımız gelebiliyor"

Murat Şahin, hem antrenman hem de maçları Mersin'de oynamanın kendileri için dezavantaj olduğunu kaydederek, "Hatayspor için en büyük sıkıntı hiçbir maçımızı seyircimizle oynayamıyoruz. Oyuncularımız kendi şehrinin takımı olduğunu hissedemiyor. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. İdman tesislerimiz de Mersin'in 1 saat dışında. Depremden sonra en iyi şartlar verilemeye çalışılmış ama 4, 4.5 saatlik yol var. Ne idmana ne de maçlara taraftarımız gelebiliyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Seneye İskenderun'da oynama planımız var. Kendi seyircimizin avantajını yaşayamıyoruz. Futbol bir gösteri oyunudur. Bunun için de seyirci lazım" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Murat Şahin, Hatayspor, Politika, Beşiktaş, Futbol, Mersin, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Şahin: Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım Eşini öldürüp cesedini gölet kenarına bırakan cani koca: Bıçak kırılınca tornavidayı aldım
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Tayland’da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti Tayland'da polis uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk’tan aşk iddialarına ilk yanıt Afra Saraçoğlu ve Okan Buruk'tan aşk iddialarına ilk yanıt
Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde Kamu çalışanları için yüzde 50 zam gündemde
MSB’den Kıbrıs’a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
Altında sert düşüş başladı Altında sert düşüş başladı

22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:30
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
Bakan Kurum tarih vererek müjdeledi: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
20:35
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
09:37
Devlet yüzlerce personel alacak Başvuru için bugün son gün
Devlet yüzlerce personel alacak! Başvuru için bugün son gün
09:36
Beren Saat hamile mi Ünlü çiften ilk yanıt geldi
Beren Saat hamile mi? Ünlü çiften ilk yanıt geldi
09:26
Prof. Dr. Sözbilir’den Kütahya’daki 4.5’lik depremle ilgili açıklama
Prof. Dr. Sözbilir'den Kütahya'daki 4.5'lik depremle ilgili açıklama
09:15
Vlahovic Fenerbahçe’den dünyaları istiyor
Vlahovic Fenerbahçe'den dünyaları istiyor
09:14
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
Fenerbahçe Beko galip geldi, taraftar istifa diye haykırdı
09:09
150 tondan fazla altın bulundu
150 tondan fazla altın bulundu
08:55
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
Acı haberle sarsılan Tarkan günler sonra sessizliğini bozdu
08:52
İstanbul’da bir artçı sarsıntı daha
İstanbul'da bir artçı sarsıntı daha
08:50
Rusya, Kiev’i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
Rusya, Kiev'i Kuzey Kore füzeleriyle vurdu
08:50
Altında sert düşüş başladı
Altında sert düşüş başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 00:11:09. #7.12#
SON DAKİKA: Murat Şahin: Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.