Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık - Son Dakika
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Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık

15.09.2022 17:47
Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kısa süre önce takımdan ayrılan Mario Balotelli'ye sitem ederek, "Mario erken gitseydi, yıldız oyuncu alacaktık. Görüştüğümüz Suarez, Hulk, Cavani ve Pato gibi yıldız futbolculardan birini alacaktık. Mario geç gidince gerçekleştiremedik" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kısa süre önce takımdan ayrılan Mario Balotelli'ye sitem ederek, "Mario erken gitseydi, yıldız oyuncu alacaktık. Görüştüğümüz Suarez, Hulk, Cavani ve Pato gibi yıldız futbolculardan birini alacaktık. Mario geç gidince gerçekleştiremedik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynadığı Trabzonspor maçından üç puanla ayrılan Adana Demirspor'da Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor. Bugün basın mensuplarıyla buluşan mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, değerlendirmelerde bulundu. Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Trabzonspor maçını değerlendiren Sancak, Belhanda'nın iptal edilen golünde orta hakemin suçu olmadığını, yan hakemin uyarısıyla karar verdiğini söyledi. VAR'a gidilseydi golün iptal edilmeyeceğini belirten Sancak, yine de üç puan kazandıkları için multu olduklarını vurguladı.

"MARIO ERKEN GİTSEYDİ YILDIZ ALACAKTIK"

Kısa süre önce takımdan ayrılan İtalyan forvet Mario Balotelli hakkında da konuşan Sancak, "Mario erken gitseydi, görüştüğümüz Suarez, Hulk, Cavani ve Pato gibi yıldız futbolculardan birini alacaktık. Mario geç gidince gerçekleştiremedik. Fakat kadromuz şu an iyi. Güzel oynayan bir takımız. Hedefimiz ligi ilk 5 içinde bitirmek. Allah nasip ederse Avrupa'ya da gideriz" diye konuştu.

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Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yeni bir yıldız gelecekti Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yeni bir yıldız gelecekti Adana Demirspor Başkanı Sancak, ligde ilk 5'e girmeyi hedeflediklerini söyledi Açıklaması Adana Demirspor Başkanı Sancak, ligde ilk 5'e girmeyi hedeflediklerini söyledi Açıklaması
Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Mario Balotelli, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Sancak: Balotelli erken gitseydi yıldız futbolcu alacaktık - Son Dakika
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