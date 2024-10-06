Murat Sancak, Başkanlığı Bedirhan Durak'a Devretti

Spor

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, görevi Bedirhan Durak'a devrettiğini bildirdi.

Murat Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık görevine Bedirhan Durak'ın getirildiğini belirtildi.

Veda kararını takımlarının bugün oynadığı maçtan önce verdiğini aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte Murat Sancak olarak dün, bugün ve yarına ilişkin olup biten tüm olayları, çeteleşerek oyunda olan, kullanılan ve Adana Demirspor'u tüketmek üzere yapılmak istenen tüm gerçekleri en yakın zamanda sizlere aktaracağım. Adana Demirspor'umuz deyim yerindeyse kan emici bir takım isimler tarafından bu hale getirilmiş olup, bu isimleri tek tek, tüm yaptıkları ile gözler önüne sererek, camiamız başta olmak üzere kamuoyuna açıklamak boynumun borcudur. Şu an gerçek Adana Demirspor taraftarlarına, mavi-lacivert renklere gönül vermiş tüm birlikte yürümüş olduğum dostlarıma 'Kusura bakmayın ve hakkınızı helal edin.' diyorum. Benim hakkım var ise hepinize helaldir. Bu kadar maddi menfaatleri için ruhunu satmış olan kişilerle yola devam etmem mümkün değildi."

Ayrıca belirtmek istiyorum ki devir şartlarını daha önce duyurmuş olduğum, elini avucunu ovan o kişiler daha çok beklersiniz... Sizler ve sizin abileriniz bu kulübü asla alamayacak ve emellerinize ulaşamayacaksınız. Adana Demirspor'u, sizlere rağmen sizlerle mücadele etmeye devam ederek gerçek anlamda sahip çıkacak kişilere devredeceğim."