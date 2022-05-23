Murat Sancak: "Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz" - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Sancak: "Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz"

23.05.2022 00:57
Murat Sancak: "Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bu takım için herkesi karşıma alırım. Giden gider, kalan sağlar bizimdir.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bu takım için herkesi karşıma alırım. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Gideceklerin yerine de en iyilerini getiririz" dedi.

Adana Demirspor, ligin son haftasında evinde Göztepe'yi ağırlıyor. 19.00'da başlayacak maç öncesi taraftara seslenen Başkan Sancak, sahaya atılan yabancı maddelerin kulübe zarar verdiğini söyledi. Sancak, "Takımına zarar veren her kim varsa lütfen bize bildirin. Yukarıdan su, buzlu su, para atan kim varsa bunu görenler lütfen bize bildirsin. Bunu yapan bu takıma ihanet ediyor demektir başka bir amaç taşımıyor. Bunları bildirmeyen de bu suça ortak olmuş oluyor. Bu takımı seviyorsanız, bu takımın başarılı olmasını istiyorsanız lütfen el birliğiyle bunları engelleyelim" diye konuştu.

"Ben artık ceza almayacağım"

Son aldığı cezaya değinen Başkan Sancak, artık ceza almamak için çaba göstereceğini aktararak, "Ayrıca bazı taraftarlar beni gaza getirip bazı maçlardan sonra açıklama yapıp ceza yememi istiyorlar herhalde. Bu maçtan sonra karar verdim ben artık ceza almayacağım. Her maçta 1 yönetici atayacağım, gereken açıklamayı o yapacak. Ceza alması gerekiyorsa o yönetici ceza alacak. Ayrıca sizlerden özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Herkesi karşıma alırım"

TFF'nin eski başkanı Nihat Özdemir'i taraftarların yuhaladığını hatırlatan Başkan Sancak, bu tarz olaylarında kulübe zarar verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Isınmaya çıkan hakemleri kalkıp ıslıklıyorsunuz yapmayın lütfen. Hatırlayın Beşiktaş ile oynadığımız hazırlık maçında ev sahibi biz olmamıza rağmen değişik kurumlarda görev alan dostlarımızı tahrik ettiniz. O gün bazı kişiler onları yuhaladılar. Bu onlara yapılan bir saygısızlık değil. Direk bana yapılan bir saygısızlıktı. TFF'nin eski başkanı Nihat Özdemir, adam termik santrali yanarken sırf Adana Demirspor'a kupayı vermek için işini gücünü bırakıp buraya geldi. Bize değer verdiği için geldi. Hala ıslıklayanlar var. O ıslıklayanlarla benim işim var. Devletimize karşı, büyüklerimize karşı saygılı olalım. Bu kulübün hakkını emin olun en az sizin kadar savunurum. Herkesi karşıma alırım."

Öte yandan Başkan Sancak, isteyen oyuncuların takımdan ayrılabileceğini belirterek, "Güzel bir maç ile ligi bitirelim. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Gideceklerin yerine de en iyilerini getiririz" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
Murat Sancak: 'Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz' Murat Sancak: 'Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz' Cinayete kurban giden askerin şehadet belgesi 21 yıl sonra verildi Cinayete kurban giden askerin şehadet belgesi 21 yıl sonra verildi Ters yönde giden otomobilin çarptığı yaya yaralandı Ters yönde giden otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak: 'Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz' - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 01:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Sancak: "Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement