Murat Sancak maç öncesi taraftara seslendi: Artık ceza almayacağım - Son Dakika
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Murat Sancak maç öncesi taraftara seslendi: Artık ceza almayacağım

22.05.2022 19:07
Murat Sancak maç öncesi taraftara seslendi: Artık ceza almayacağım

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Göztepe maçı öncesi sahaya çıkıp, stat mikrofonundan taraftarlara seslenerek, "Bazı taraftarlar beni gaza getirip, maç sonu açıklamalarıyla ceza almamı istiyorlar herhalde.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Göztepe maçı öncesi sahaya çıkıp, stat mikrofonundan taraftarlara seslenerek, "Bazı taraftarlar beni gaza getirip, maç sonu açıklamalarıyla ceza almamı istiyorlar herhalde. Bu maçtan sonra karar verdim, artık ceza almayacağım. Her maçta bir yöneticimi atayıp, gereken açıklamayı ona yaptıracağım. Ceza alması gerekiyorsa, o yönetici alacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, maç öncesi sahaya çıkıp stat mikrofunundan taraftarlara seslendi. Başkan Sancak, önceki maçlarda kötü tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle kulübün ceza aldığını hatırlatarak, "Takımına her kim zarar veriyorsa, lütfen bize bildirin. Tribünlerden buzlu su, para atanları görürseniz bildirin. Bu hareketleri yapanlar, takıma ihanet ediyordur. Bu kişileri bildirmeyen de bu suça ortak oluyor. Adana Demirspor'u seviyorsanız, başarılı olmasını istiyorsanız, lütfen el birliğiyle bunları engelleyelim" diye konuştu.

"GİDEN GİDER, KALAN SAĞLAR BİZİMDİR"Maç sonu açıklamaları nedeniyle ceza almak istemediğinin altını çizen Sancak, şunları söyledi: "Bazı taraftarlar beni gaza getirip, maç sonu açıklamalarıyla ceza almamı istiyorlar herhalde. Bu maçtan sonra karar verdim, artık ceza almayacağım. Her maçta bir yöneticimi atayıp, gereken açıklamayı ona yaptıracağım. Ceza alması gerekiyorsa, o yönetici alacak. Ayrıca ısınmaya çıkan hakemleri ıslıklıyorsunuz. Sizlerden rica ediyorum. Lütfen yapmayın. Emin olun bu kulübün hakkını en az sizin kadar savunurum. Herkesi karşıma alırım. Güzel bir maç ile ligi bitirelim. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Gidenlerin yerine de en iyilerini getiririz.""BİZE DEĞER VERDİĞİ İÇİN GELDİ"Sahada kim olursa olsun ıslıklanmaması gerektiğini ifade eden Sancak, "Isınmaya çıkan hakemleri kalkıp ıslıklıyorsunuz, yapmayın lütfen. Hatırlayın Beşiktaş ile oynadığımız hazırlık maçında ev sahibi olmamıza rağmen değişik kurumlarda görev alan dostlarımızı ıslıkladınız. Bu onlara değil, direkt bana yapılan bir saygısızlıktı. TFF'nin eski başkanı Nihat Özdemir, termik santrali yanarken sırf bize kupayı vermek için işini gücünü bırakıp buraya geldi. Bize değer verdiği için geldi. Onu ıslıklayanlarla benim işim var. Devletimize ve büyüklerimize karşı saygılı olalım" diye konuştu.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 'ceza' açıklaması Açıklaması Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 'ceza' açıklaması Açıklaması Murat Sancak: 'Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz' Murat Sancak: 'Giden gider, gidenin yerine en iyilerini getiririz'
Kaynak: DHA

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Murat Sancak, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Sancak maç öncesi taraftara seslendi: Artık ceza almayacağım - Son Dakika


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