Murat Uluç, 7 Ay Aradan Sonra İlk 11'de Sahaya Çıktı - Son Dakika
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Spor

Murat Uluç, 7 Ay Aradan Sonra İlk 11'de Sahaya Çıktı

Murat Uluç, 7 Ay Aradan Sonra İlk 11\'de Sahaya Çıktı

Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, Tuzlaspor karşısında 7 aylık bir aranın ardından ilk kez bir maçta ilk 11'de yer aldı. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın taktik değişikliği sonucu sahaya 4-4-2 formatında çıkan Altay, Uluç'un tecrübesinden yararlandı.

24.09.2024 11:50  Güncelleme: 11:52
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Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, 7 aylık aranın ardından ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Tuzlaspor mücadelesinde taktiksel değişikliğe giderek çift forvetle karşılaşmaya başladı. 4-4-2 formatında sahaya çıkan Karaaslan, ileri uçta Deniz Kadah ve Murat Uluç'u kullandı. 76 dakika sahada kalan 43 yaşındaki golcü, daha sonra oyundan çıkarak yerini kendisinden 26 yaş küçük olan Mehmet Onur Yıldız'a bıraktı. Böylece Murat Uluç, 7 aylık aradan sonra ilk kez bir maça ilk 11'de başlamış oldu. Tecrübeli oyuncu son olarak Altay'ın 1. Lig'de oynadığı dönemde Şubat ayında oynanan Giresunspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Golcü oyuncu, o müsabakada Karadeniz ekibine skor üretme başarısı göstermişti.

Öte yandan Murat Uluç, bu sezon Altay'ın tek galibiyet aldığı maç olan Sincan Belediyesi Ankaraspor maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Murat Uluç, 3-sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Uluç, 7 Ay Aradan Sonra İlk 11'de Sahaya Çıktı - Son Dakika

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