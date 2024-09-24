Murat Uluç, 7 Ay Aradan Sonra İlk 11\'de Sahaya Çıktı

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Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, 7 aylık aranın ardından ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Tuzlaspor mücadelesinde taktiksel değişikliğe giderek çift forvetle karşılaşmaya başladı. 4-4-2 formatında sahaya çıkan Karaaslan, ileri uçta Deniz Kadah ve Murat Uluç'u kullandı. 76 dakika sahada kalan 43 yaşındaki golcü, daha sonra oyundan çıkarak yerini kendisinden 26 yaş küçük olan Mehmet Onur Yıldız'a bıraktı. Böylece Murat Uluç, 7 aylık aradan sonra ilk kez bir maça ilk 11'de başlamış oldu. Tecrübeli oyuncu son olarak Altay'ın 1. Lig'de oynadığı dönemde Şubat ayında oynanan Giresunspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Golcü oyuncu, o müsabakada Karadeniz ekibine skor üretme başarısı göstermişti.

Öte yandan Murat Uluç, bu sezon Altay'ın tek galibiyet aldığı maç olan Sincan Belediyesi Ankaraspor maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. - İZMİR