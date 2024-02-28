Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk şampiyonu "Paşa'nın Aslanı" Orhan Okulu ve takımını yeni sezon kampında ziyaret etti. Başkan Uysal, pehlivanların er meydanlarında ata sporun hakkını vererek iyi birer temsilci olduklarını ifade etti.
Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı 2024 yılı hazırlıklarına başladı. Geçen yıl ilki düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Muratpaşa Belediyesi'ni şampiyonluğa ulaştıran Okulu, Başkan Uysal'a kamp sürecinin başarılı ilerlediğini iletirken yeni sezonda Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olma sözünü verdi. Başkan Uysal ise pehlivanlara başarılar dilerken "Orhan Okulu ve Muratpaşa Belediyesporumuzun diğer pehlivanları er meydanlarında ata sporumuzun hakkını vererek iyi birer temsilci oldular. Yeni sezonda da Muratpaşa'mızı şampiyonluğa yükselteceklerinden kuşkum yok. Er meydanlarında ata sporumuza sahip çıkan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
Başkan Uysal güreş takımını ziyaretinin ardından ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Kapalıyol esnafını ziyaret etti. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Şampiyonu Orhan Okulu ve Takımını Ziyaret Etti - Son Dakika
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