Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile Gökhan Çokşen Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile Gökhan Çokşen Yollarını Ayırdı

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ile Gökhan Çokşen Yollarını Ayırdı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Çokşen'e teşekkür ederek başarılar diledi ve sözleşmesinde bulunan tüm hakları karşıladığını belirtti.

21.02.2024 22:19  Güncelleme: 22:21
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, başantrenör Gökhan Çokşen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2023-2024 sezonunda Gökhan Çokşen'e bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz. Gökhan Çokşen'in sözleşmesinde bulunan Mayıs 2024'e kadar tüm hakları kulübümüzce karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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