Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü\'nün Yeni Yönetim Kadrosu Belli Oldu

Spor

Antalya'da spor dallarında 600'e yakın lisanslı sporcuyla başarıdan başarıya koşan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün 13 kişiden oluşan yeni yönetim kadrosunun görev dağılımı belli oldu.

Özcan Yılmaz, yeniden Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Murat Şimşek squash dalından sorumlu, Kamile Bahar Önal voleyboldan sorumlu başkan yardımcıları oldu. Kulübün saymanı aynı zamanda cimnastik branşından sorumlu üyesi Yener Altıntaş oldu.

Diğer yönetim kurulu üyelerinin ise sorumlu olduğu branşlar şu şekilde: Ebru Akbulut tenis ve drone, Yusuf Emrah Erdoğdu güreş, Mustafa Çetin ve Orhan Aykaç futbol, Mustafa Kemal Dolanay ve Fatih Cavak basketbol, Adnan Tezgel tenis, güreş ve drone, Turgut Bucak kickboks ve yüzme, Murat Emre Sarı yüzme.

Voleybol, basketbol, squash, güreş, yüzme, kickboks, cimnastik ve tenis olmak üzere 9 branşta faaliyetlerini sürdüren Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün 600'e yakın lisanslı sporcusu bulunuyor. Futbolda 159 lisanslı sporcuya sahip kulüp, yerel liglerde 9 kategoride mücadele ediyor. Basketbolda ise 186 lisanslı sporcusu bulunan Muratpaşa, farklı yaş kategorilerinde 13 takımla mücadelesini sürdürüyor. Kulübün ayrıca voleybolda 160 sporcusu squash branşında ise 40 sporcusu var. Muratpaşa'nın squash dalında kulübün 5 sporcusu milli takımlarda yer alırken cimnastikte 20, yüzmede 40 sporcuya sahip. Kulüp geçen yıl Başpehlivan Orhan Okulu'yla ilk defa düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni şampiyon tamamladı. Kickboksta ise Hasan Mert Kızıl'la dünya kupası ve Türkiye şampiyonlukları elde etti. - ANTALYA