Futbol sahalarından sonra yağlı güreş organizasyonunda da VAR sistemi kullanılacak - Son Dakika
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Futbol sahalarından sonra yağlı güreş organizasyonunda da VAR sistemi kullanılacak

28.04.2023 16:53

Bu yıl yapılacak Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak. Futbol sahalarından sonra yağlı güreşte kullanılacak olması dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Muratpaşa güreşleriyle VAR sistemini devreye sokacağız. Bu bizim için hem test hem de başlangıç olacak." ifadelerini kullandı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek "Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşleri"nde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan Pazar günü Konuksever Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek güreşlere, tüm boylarda bin 500 pehlivanın katılması bekleniyor.

54 BAŞPEHLİVAN MÜCADELE EDECEK

Organizasyonda atak güreşi sebebiyle cazgırların kendisini "Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak nitelendirdiği Orhan Okulu ile İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı ve Serhat Gökmen'in de aralarında bulunduğu 54 başpehlivan mücadele edecek. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin 16 kişilik davul-zurna ekibinin de er meydanında olacağı güreşler, saat 08.00'de alt boylarda başlayacak. Başpehlivanlar ise 12.00'de kol bağlayacak. Yaklaşık 1 ton yağın kullanılacağı güreşlerde, 10 bin kişilik yemek ikram edilecek.

VAR SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, federasyonun bünyesinde 20-21 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde uygulamaya alınacak VAR sisteminin ilk kez Muratpaşa'da başlayacağını belirtti.

"BU BİZİM İÇİN HEM TEST HEM BAŞLANGIÇ OLACAK"

Yağlı Güreş Ligi'nde puanlama esası söz konusu olduğundan derecelerin öneminin arttığını ifade eden Türkiş, "Derecelerin ve puanlamanın öneminin daha fazla artması etkin bir hakem performansını da mecburiyet haline getiriyor. Bunun için etkili bir VAR sisteminin oluşturulmasına karar verdik. VAR sistemini ligde uygulamadan önce ilk olarak 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde başlatacağız. Muratpaşa güreşleriyle VAR sistemini devreye sokacağız. Bu bizim için hem test hem de başlangıç olacak." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Futbol sahalarından sonra yağlı güreş organizasyonunda da VAR sistemi kullanılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbol sahalarından sonra yağlı güreş organizasyonunda da VAR sistemi kullanılacak - Son Dakika
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