Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor

25.07.2022 01:15
Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 'şampiyonluk' hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları için pazartesi toplanıyor.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 'şampiyonluk' hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları için pazartesi toplanıyor. Oyuncular, ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek.

Geçen sezon Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, yeni sezon hazırlarına başlıyor. Pazartesi günü toplanacak takım, salı ve çarşamba günü Medical Park Antalya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçecek. Yeni sezona Antalya'da hazırlanacak takım, eylül ayında ise oynayacağı hazırlık maçlarıyla zorlu sezona hazır hale gelecek.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor, sezona başantrenör Ali Kamberoğlu'yla yeniden anlaşarak başladı. Geçen sezonki kadrodan Ayşe Çürük, Nur Sena Kasap ve İlarya Zararsız'la da sözleşme uzatan Muratpaşa, dış transferde 21 yaşındaki smaçör Aylin Yalaz ve yine aynı mevkide oynayan 22 yaşındaki Melis Katipoğlu'na imza attırdı. Muratpaşa, 23 yaşındaki pasör Elif Yaren Akdoğu, 28 yaşındaki orta oyun kurucu Buse Serbest ve libero mevkiinde oynayan 26 yaşındaki Deniz Dülger Çapkınoğlu'yla da anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Slovakya liginde VKP Bratislava forması giyen orta oyuncu 30 yaşındaki Ecem Şahin ve son iki sezon Karşıyaka forması giyen smaçör 23 yaşındaki Simay Akdağ da bu sezon Muratpaşa kadrosuna katıldı. Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları'ndan 26 yaşındaki pasör İrem Çor'u da renklerine bağlayan Muratpaşa, 27 yaşındaki Kolombiyalı milli sporcu Ivonne Montano'yla sözleşme imzaladı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor Muratpaşa Doğa Kampı'nda Yeni Dönem Kayıtları Başladı Muratpaşa Doğa Kampı'nda Yeni Dönem Kayıtları Başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 01:15:30. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyespor, pazartesi toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement