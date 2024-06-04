Muratpaşa Belediyespor U12 Basketbol Takımı Polonya'da Turnuvaya Katıldı - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyespor U12 Basketbol Takımı Polonya'da Turnuvaya Katıldı

Antalya Muratpaşa Belediyespor U12 Basketbol takımı, Polonya'da düzenlenen 13. Radom Uluslararası Çocuk Basketbol Turnuvası 2024'e katıldı. Turnuvanın sayı kralı Muratpaşa Belediye Spor Kulübü oyuncusu Can Arun oldu.

04.06.2024 11:46
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Antalya Muratpaşa Belediye spor U12 Basketbol takımı, Polonya'da 13. Radom Uluslararası Çocuk Basketbol Turnuvası 2024'e katıldı. Turnuvanın sayı kralı Muratpaşa Belediye Spor Kulübü oyuncusu Can Arun oldu.

Voleybol'dan jimnastik ve basketbola kadar birçok spor branşında Türk sporuna yeni oyuncular kazandıran Muratpaşa Belediyespor, U12 basketbol takımıyla Polonya'da 13'üncü Radom Uluslararası Çocuk Basketbol Turnuvası 2024'te parkeye çıktı. Piotrowka Radom Okullararası Spor Kulübü ve 214 bin 755 kişilik nüfusuyla Polonya'nın ikinci en büyük şehri Radom tarafından düzenlenen turnuvada Muratpaşalı sporcular, çıktıkları 5 maçtan 3'ünde galip gelerek ve turnuvayı 9'uncu tamamladı.

Turnuvanın sayı kralı ise 82 sayıyla Muratpaşa Belediyespor U12 takımından Can Arun oldu. Turnuvanın ev sahibi Radom Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 'Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'ne 2 yıldır konuk oluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor U12 Basketbol Takımı Polonya'da Turnuvaya Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyespor U12 Basketbol Takımı Polonya'da Turnuvaya Katıldı - Son Dakika
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