Muratpaşa Belediyespor'un 15 yaşındaki cimnastikçisi İrem Sırcan, milli takıma seçildi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyespor'un 15 yaşındaki cimnastikçisi İrem Sırcan, milli takıma seçildi

Muratpaşa Belediyespor\'un 15 yaşındaki cimnastikçisi İrem Sırcan, milli takıma seçildi

Muratpaşa Belediyespor'un 15 yaşındaki cimnastikçisi İrem Sırcan, İstanbul'da düzenlenen milli takım seçmesini başarıyla tamamladı ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları Ritmik Cimnastik Büyük Grup kadrosuna seçildi.

12.07.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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Muratpaşa Belediyespor'un 15 yaşındaki cimnastikçisi İrem Sırcan, İstanbul'da düzenlenen milli takım seçmesini başarıyla tamamladı. Sırcan, 2028 Los Angeles Olimpiyatları Ritmik Cimnastik Büyük Grup kadrosuna seçildi.

Cimnastikle 5 yaşında tanışan İrem Sırcan, 7 yaşında Türkiye Minikler Lig yarışmasında ilk madalyasını aldı. Sırcan, 2019'da Muratpaşa Belediyespor'a transfer oldu ve 2021 yılında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) barajını geçerek Antalya'nın ilk Ritmik Cimnastik TOHM sporcusu unvanını elde etti. Sırbistan, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek, Dubai ve yurt içinde kulüp adına yarışan Sırcan, dereceler elde etti. Bu yıl düzenlenen Antalya okullararası cimnastik yarışmasında şampiyon, Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü oldu. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun düzenlediği ve 13 ülkeden 153 sporcunun katıldığı Ritmik Cimnastik Bosphorus Cup'ta takımıyla birincilik kupasını kaldırmanın heyecanını yaşadı.

Milli takım deçmesini başarı ile geçti

Haziran ayında İstanbul'da düzenlenen büyük grup milli takım seçmesini başarıyla tamamlayarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları Ritmik Cimnastik Büyük Grup kadrosuna seçilen Sırcan, yoğun bir tempoyla antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi. Sırcan, milli takıma girmenin mutluluğunu paylaşırken, "Yakın zamanda İstanbul'a taşınıyorum. Çok gurur verici bir şey, çok mutluyum" dedi.

Bu süreçte çok başarılı antrenörlerle çalıştığını aktaran Sırcan sözlerine şöyle devam etti:

"6 yıldır Muratpaşa Belediyespor Kulübündeyim. Antrenörlerimiz çok iyi, hepsi çok başarılı sporcular. Onların çok etkisi oldu. Hepsi destekliyordu ve çok iyi çalıştırıyorlardı. Onların katkısı çok büyük. Kendi çalışmam ve onların bana desteğiyle oldu hepsi." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyespor'un 15 yaşındaki cimnastikçisi İrem Sırcan, milli takıma seçildi - Son Dakika

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