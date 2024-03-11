Muş Kayak Takımı, Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası\'na hazırlanıyor

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından bu yıl düzenlenen 4 yarışmada 44 madalya kazanan Muş Kayak Takımı sporcuları, 2 gün sonra yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için yoğun antrenman yapıyor.
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayak takımı sporcuları, ocak ve şubat aylarında Hakkari, Erzurum ve Bolu'da düzenlenen 4 yarışmada farklı kategorilerde 13 altın, 17 gümüş ve 14 bronz madalya kazandı.
Erzurum'da 13-15 Mart'ta yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na 27 sporcuyla katılmaya hak kazanan Muş Kayak Takımı, yeni başarılar elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Muş'taki kayak merkezinde yeterli kar olmaması nedeniyle kentteki yüksek rakımlı karlı dağlara çıkan sporcular, antrenörlerinin gözetiminde antrenman yapıyor.
Gençlik ve Spor Müdürü İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muş'ta kar seviyesinin düşük olması nedeniyle kayak sezonunun kısa sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Biz de sporcularımızı kar kalınlığı fazla olan ve kayak sezonu uzun süren çevre illere göndererek yarışlara hazır hale getirdik. Bunun meyvesini de almış olduk. Sporcularımız Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Kayaklı Koşu Eleme Yarışması, Erzurum'da yapılan 1. Etap Yarışları ile Biatlon Türkiye Şampiyonası ile Bolu'da düzenlenen 2. Etap yarışmalarında 44 madalya kazandı. Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na 27 sporcumuzu hazırlıyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak. Muş, kayaklı koşularda çok ciddi dereceler elde etti. Avrupa ve Balkan şampiyonalarında ilk üçe giren sporcularımız var. Kayakta il olarak çok iyi noktadayız. Karın az yağması bize engel olmadı. Gençlerimiz yüksek rakımlı dağlarda hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Şampiyonası için başarılı bir hazırlık dönemi geçirerek ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."
"Karda antrenman yapmadan derece almak zor"
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Veysel Oğlağo da kentteki kayak merkezinde karın az olması nedeniyle sporcuları karla kaplı dağlara götürerek antrenman yaptıklarını belirtti.
Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını ifade eden Oğlağo, şunları kaydetti:
"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak kayağa teşvik ediyoruz. Soğuk havaya rağmen antrenman yapıyoruz. Karda antrenman yapmadan derece almak zor. Sporcularımızı Avrupa ve Balkan şampiyonasına gönderiyoruz. Muş, olimpiyat sporcusu çıkarmış bir il. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Birçok kez takım halinde Türkiye Şampiyonu olduk. Elimizden geldiği kadar çocukların daha iyi derece alabilmeleri için uğraşıyoruz. Çıktığımız karlı dağlarda soğuk hava etkili ama antrenmanları aksatmamaya çalışıyoruz. Günde en az 2 saat antrenman yapıyoruz."
"Yüksek rakımlı dağlara çıkarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz"
Sporculardan Ali Zafer Kaya da 2,5 yıldır kayak sporuyla ilgilendiğini ifade ederek, "Takım adına birçok derecemiz var. Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Derece almak için antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Merkezde yeterli kar olmadığı için yüksek rakımlı dağlara çıkarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çok heyecanlıyız. Yarışlardan birinci olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Sporculardan Ebrar Zamur, Türkiye Şampiyonası'na katılacağı için çok heyecanlı olduğunu bildirerek, Erzurum'dan madalyayla dönmek için çalıştıklarını vurguladı.
Son Dakika › Spor › Muş Kayak Takımı, Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
Giresun'da düzenlenen 'Doğa Sporlarının Dünü Bugünü' panelinde, doğa sporlarının kentteki geçmişi anlatıldı. Panele doğaseverler ve doğa sporcuları katıldı. Panelde, Dr. Hakan Güvenç, Faik Karakılıç ve Mustafa Dağ'ın doğa sporlarındaki öncü rolleri vurgulandı. Panel sonunda, Giresun'da doğa ve dağcılık sporlarına katkı sağlayan kişilere plaket verildi.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde görev alan jandarma ekipleri, sporcu ve ziyaretçilerin güvenliği için çalıştı. Etkinlikte, sanatçılar Ferhat Göçer ve İrem Derici de konser verdi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda alp disiplininde yapılan dev slalom yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, kadınlarda ise altın madalyayı Avusturya'dan Melissa Koeck kazandı. Futsal erkeklerde ise finalde İran ile Japonya karşılaşacak. Curling müsabakalarında ise Türkiye takımları mağlup oldu.
Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen milli futbolcular, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydederken, Orkun Kökçü Benfica'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Enes Ünal ise Bournemouth'ta ilk gol sevincini yaşadı. Kenan Karaman ve Can Uzun da Bundesliga 2'de 1 gol ve 1 asistle ön plana çıktı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor, Tavşanlı Linyit Spor deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Maçta sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle zorlanan 1969 Bilecik Spor, galibiyeti kaçırdı. Ev sahibi ekip 40 puana yükselirken, 1969 Bilecik Spor 19 puanda kaldı. Bir sonraki maçta ise 1969 Bilecik Spor, İzmir temsilcisi Alaçatıspor ile karşılaşacak.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen programla Göktürk Spor Sahası hizmete açıldı. Başkan Deniz Köken'in yaptığı konuşmada, saha yapımının ardından spor salonlarına ağırlık vereceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?