Muş Spor 3-1 Kemerkent Bulvarspor

TFF 3. Lig 1. Grup 21. hafta erteleme maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Kemerkent Bulvarspor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Yunus Emre Çiftçi, Osman Baruk, Uğur Başdaş
Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Emirhan Kayalar, Tuğkan Kamışoğlu (Metin Yüksel dk. 79), Cem Çelik, Emirhan Karagülle (Adar Aygür dk. 75), Ahmet Sun (Akın Akman dk. 69), Halil Yılmaz (Yusuf Yıldırım dk. 69), Stanley Ohawuch (Yakup Alkan dk. 69)
Kemerkent Bulvarspor: Amir Güren, Erkin Kocakahya, Ensar Bilir, Fatih Kızılay, Arda Yavaş (Ayberk Altan dk. 46), Enes Ersoy Öztürk, Salim Farsak (Muhammed Kurt dk. 71), Yunus Emre Karagöz (Hakkı İsmet Şimşek dk. 46), Kaan Güdü (Cihan Canpolat dk. 89), Gülhan Üreyen, Ömer Çetinbaş (Hasan Güleryüz dk. 40)
Goller: Halil Yılmaz (dk. 54) Stanley Ohawuchi (dk. 58), Akın Akman (dk. 72) (Muş Spor Kulübü), Hakkı İsmet Şimşek (dk. 86) (Kemerkent Bulvarspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Tekin, Cem Çelik (Muş Spor Kulübü), Hakkı İsmet Şimşek, Ensar Bilir, Kaan Güdü (Kemerkent Bulvarspor) - MUŞ
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