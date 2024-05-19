Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Muş\'ta 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Muş'ta düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi. Programda yapılan konuşmalarda gençlerin önemi vurgulandı ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

19.05.2024 14:37  Güncelleme: 14:40
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Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kent Meydanında, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'in Atatürk heykeline çelenk sunması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, 19 Mayıs ruhunun her zaman yaşatılacağını ve gençlerin bu coşkuyu gelecek nesillere aktaracaklarını ifade ederek, "Geçmişten günümüze Türkiye coğrafyasının mayasını gençler ve genç fikirler oluşturmuştur. Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlatılan kurtuluş hareketi, Cumhuriyetimizin başlangıcı olduğu gibi ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasında ilk adımıdır. 105 yıl önce Samsun'da başlatılan milli mücadele, büyük zorluk ve fedakarlıkların yanında milletimizin topyekun seferberliği sayesinde zaferle sonuçlandırılmıştır. Coğrafyamızı yeniden şekillendirmek düşüncesiyle vatan topraklarımıza göz dikenlere karşı engin vatan sevgisiyle topyekun bir şekilde harekete geçen aziz milletimiz, kahramanlık ve destansı bir cesaretle hiç vakit kaybetmeden vatan toprağında bir gün bile esir kalamayacağını tüm dünyaya haykırmıştır" dedi.

Yapılan konuşmasının ardından masa tenisi, basketbol, halk oyunları, karate, muay thai ve jimnastik gösterilerinin yapıldığı program, dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi, kortej yürüyüşü ve etkinlik çadırlarının gezilmesiyle son buldu.

Programa Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, kurum amirleri, öğrenci, sporcu ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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