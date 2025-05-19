Muş'ta 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Spor

Muş'ta 19 Mayıs coşkusu

Muş\'ta 19 Mayıs coşkusu

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19.05.2025 13:56  Güncelleme: 14:04
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Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muş'ta kent meydanında düzenlenen program, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın kutlama mesajları okundu.

Düzenlenen programda konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, 19 Mayıs 1919'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu anlamlı gün, yalnızca bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda milletimizin yeniden ayağa kalktığı, istiklali uğruna topyekun seferber olduğu, gençliğe duyulan güvenin simgeleştiği kutlu bir milattır. 19 Mayıs, vatanın işgal altına alındığı karanlık günlerde bile milletimizin sarsılmaz iradesiyle yeniden şahlanışının sembolüdür. Milletimizin tarihte eşi benzeri görülmemiş kahramanlık destanları yazarak gerçekleştirdiği milli mücadelenin en önemli dönüm noktası olan bu tarih, bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen o büyük direnişin simgesidir. Bu topraklarda yeniden filizlenen umut, 19 Mayıs'ta yeşermiş, Samsun'dan yola çıkan azim ve kararlılık tüm Anadolu'yu sarmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele, yokluklar içinde bir milletin haysiyetle ayağa kalkışının, vatanını ve istiklalini canı pahasına koruyuşunun destanıdır" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilen gençlik ve spor yatırımlarıyla Muş ilimiz de önemli kazanımlar elde etmiştir. İlimiz ve ilçelerimizde tamamlanan gençlik merkezlerimiz, kapalı spor salonlarımız, ilçe stadyumlarımız, halı sahalarımız, basketbol ve voleybol sahalarımız ile yüzme havuzlarımız bugün aktif olarak gençlerimize hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

Program, sportif gösteriler, konser ve dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sürdü.

Vali Çakır, beraberindeki heyet ile Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Programa, Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Belediye Başkanı Sırrı Söylemez, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karamam, vali yardımcıları, kurum amirleri, sporcular ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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