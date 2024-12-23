Muş\'ta Karate Kursları Büyük İlgi Görüyor

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan karate kursları yoğun katılım ile devam ediyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yeni Spor Salonunda uzman antrenörler eşliğinde düzenlenen karate eğitimleri, sporcuların yoğun katılımıyla sürüyor. Karate kurslarına katılan sporcular, hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de disiplin ve özgüven kazanıyor. Kurslarda, temel tekniklerden ileri düzey çalışmalara kadar geniş bir eğitim programı uygulanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, sporun gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını belirterek, karate kurslarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Taşdemir, kursların yıl boyunca devam edeceği ve yeni katılımcılara kapılarını açık olduğunu söyledi. - MUŞ