Muş'ta Karate Premier Ligi Heyecanı

Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, hafta sonu Muş'ta düzenlenecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, 5 ayaktan oluşan organizasyonun 4'üncüsüne, 26-27 Temmuz tarihlerinde Muş Yeni Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Merhum Erdoğan Bayram anısına düzenlenecek Muş etabında büyükler, 21 yaş altı, gençler ve ümitler yaş gruplarındaki karateciler tatamiye çıkacak.
Türkiye Karate Premier Ligi sezonu, Diyarbakır'da yapılacak turnuvayla sona erecek.
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