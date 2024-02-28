Muş Valisi, başarılı sporcular için düzenlenen törende ayni yardım desteğini açıkladı

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Muş'ta bir üst kuşağa terfi etmek için girdikleri sınavlarda başarılı olan sporcular için düzenlenen kuşak törenine katılan Muş Valisi Avni Çakır, "Muş'ta spor kulüplerine yaklaşık 7,5 milyon TL ayni yardım desteğinde bulunduk" dedi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 6 yıldır devam eden karate eğitimleri kapsamında 7-18 yaş aralığındaki yaklaşık 250 sporcu karatede sporcularının derecesini belli eden kuşak heyecanı yaşadı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları teşvik etmek adına düzenlenen kuşak töreni saygı duruşunda bulunulması ve akabinde istiklal marşının okunması ile başladı.

Yeni kapalı spor salonunda gerçekleşen bu törende, sporcuların gösterdiği performanslar izleyenleri büyüledi. Kuşak töreni, hem sporcuların hem de ailelerin yüzlerinde gurur ve mutluluk ifadeleriyle dolu anlara sahne oldu.

"Bu manzaraları ilimiz genelinde arttıracağız"

Başarılı sporculara kuşaklarını ve sertifikalarını takdim eden Vali Avni Çakır, tüm sporculara başarı dileyerek, "Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz kurslarında devam eden birçok alanda kurslarımız var. Karate kursumuzda yaklaşık 250 çocuğumuzun kuşak heyecanına şahitlik ediyoruz. Onlarca branşta yavrularımıza profesyonel antrenörlerimiz eşliğinde hemen hemen her kademede kurslar düzenliyoruz. Bugün de burada karate kursunun kuşak törenindeyiz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur şiarına inanıyoruz. Çocuklarımızın hem daha disiplinli yaşaması, hem daha sağlıklı yaşaması, hem zararlı alışkanlıklardan uzak durması, bilgisayar ya da bağımlılık yapıcı diğer uğraşlardan uzak kalıp daha sporla bütünleşik hayatlarının olması noktasında tüm ekip arkadaşlarımızla beraber yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu anlamda Muş'ta da çok böyle ilgisi yüksek bir veli kitlemiz var. Özellikle eline yavrusunu almış spor kıyafetiyle onu kursuna götüren velileri gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu manzaraları ilimiz genelinde arttıracağız" dedi.

Vali Çakır, konuşmasının devamında Muş'ta spor kulüplerine yaklaşık 7,5 milyon TL ayni yardım desteğinde bulunduklarını hatırlatarak, "Hem okul sporlarında, tüm branşlarda, hem de spor kulüplerinde deplasmanlı liglerde bu Muş bu sene çok ciddi bir ivme kazandı. İnşallah bunu çok daha yukarılara taşıyacağız. Uygun öğrencilerimizin salonlarla buluşturulması için çocuklarımızın spor malzemeleri desteklenmesi gerekir. Bu anlamda biz geçen sene spor kulüplerine yaklaşık 7,5 milyon TL ayni yardım desteğinde bulunduk. Bu sene bu yardımlarımız daha da fazla olacak. Bu konuda tüm sporla uğraşmak isteyen, spor yapmak isteyen çocuklarımızın ihtiyaçlarının tamamını karşılayacağız. Bu konuda hazırlıklarımız var. İnşallah okullar kapanmaya yakın tüm branşlarda destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Çocukları daha sağlam bir şekilde yarınlara hazırlamak istediklerini söyleyen Vali Çakır "Bunlar güzel sahneler, keyifli uğraşlar. Ben de yıllarca çocuğumu kurslara götürdüm, onu yağmurda, çamurda, sabırla bekledim. Bunlar ileriye dönük çok tatlı hatıralar. Burada da çocuklarımızın heyecanını gördük, hep beraber ortak olduk. Sporun kişiyi böyle biraz ayakların üzerine tutma becerisini yükseltici, paylaşımcı yönlerini hep beraber biliyoruz. Biz çocuklarımız daha disiplinli, daha paylaşımcı, daha böyle fiziken ve ruhen daha sağlam bir şekilde yarınlara hazırlamak istiyoruz ve inanıyoruz ki sporda bütünleşik, sporla geçirme merakı olan çocukların derslerde de mutlaka çok başarılı oluyor. Muş'ta tüm çocuklarımız, yavrularımızı, hepimiz mutlaka sporun bir branşıyla uğraşır hale getireceğiz. Muş zaten kayak, tekvando, karate, güreş gibi belli başlı sporlarda baskın bir üstünlüğümüz var. Tabii bu konuda bizim amacımız sadece burada kurslarda çocuklarımıza antrenman yapması, kuşak yapması değil. Burada yetenekli sporcuları biraz daha keşfedip onların üzerine daha fazla eğilip inşallah onlarla da Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu çıkarmak hedefimiz. Bu anlamda zaten Muş'ta ileriye yönelik umut verici derecelerimiz var. İnşallah bunu çok farklı branşlara da yayacağız ve Muş'un adını sporda da çok farklı yarış kategorilerine hep beraber duyuracağız. Bu konuda azimliyiz, gençlerimize de güveniyoruz, hocalarımıza güveniyoruz" Şeklinde konuştu.

Düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, şube müdürleri, aileler ve sporcular katıldı. - MUŞ