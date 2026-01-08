Şaka gibi olay! Fener\'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Samsun'da 62 yaşındaki bir kişi, elinde bıçakla balkona çıkarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Balkondan atlamaya çalıştığı belirtilen şahıs, olay yerine gelen Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Show TV'nin haberine göre olayın, Samsunspor'un Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmesinin ardından yaşandığı belirtildi.
Haberde yer alan iddiaya göre; Samsunspor'un eski oyuncusu Anthony Musaba'nın karşılaşmada iki asist yapmasının ardından sinirlerine hakim olamayan şahıs, "O Musaba buraya gelecek" diye bağırdı. Öfkeli kişinin eline geçen eşyaları balkondan aşağı fırlattığı da öne sürüldü.
